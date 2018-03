Industrie zu Medizinischer Fakultät Linz: Gründliche faktenbasierte Entscheidung treffen

IV-Präs. Kapsch: Innovationsstandort stärken - Naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs sichern - Richtige Prioritäten für Standort setzen

Wien (OTS/PdI) - "Es ist begrüßenswert, dass die Bundesregierung bemüht ist, trotz der notwendigen Budgetkonsolidierung, in die Zukunft des Landes zu investieren, insbesondere in die Bereiche Bildung, Innovation und Forschung. Die Entscheidung um die Errichtung einer neuen Medizinischen Fakultät an der Johannes Kepler Universität Linz sollte aber gründlich aufgrund der Fakten überlegt werden -überhastete Entscheidungen sollten vermieden werden", mahnte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch.

"In den vergangen Jahren ist es, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, gelungen, die österreichische Universitätslandschaft zu stärken. Nach wie vor herrscht ein eklatanter Mangel an qualifiziertem Personal in den Zukunftsbereichen wie Technik, Produktion, Forschung und Entwicklung vor. Daher ist es dringend erforderlich vor allem eine Stärkung und einen Ausbau des naturwissenschaftlich-technischen Bereiches zu fördern, denn gerade in Oberösterreich, als eines der stärksten Industrieländer, entsprechen diese Bereiche, im Vergleich zu anderen Bundesländern, keineswegs den geforderten Ansprüchen", betonte Kapsch.

Wenn der Aufbau einer international anerkannten medizinischen Einrichtung - und nicht nur einer "Medizin light" - angestrebt werde, verlange dies, wie internationale Beispiele zeigen, eine hohe medizinisch-wissenschaftliche Expertise auf der aufgebaut werden kann, eine enge Kooperation mit anerkannten Einrichtungen und vor allem nachvollziehbare und realisierbare Finanzierungspläne für Bund und Land. "Die hohen Investitionsverpflichtungen, die die Universität Linz mit der Errichtung einer medizinischen Fakultät eingehen würde, machen Investitionen in andere Bereiche nahezu unmöglich", warnte der IV-Präsident. "Die Politiker in Bund und Land müssen jene Prioritäten setzen, die den Innovationsstandort in Österreich für die Zukunft stärken, und das bedeutet, in den Ausbau der naturwissenschaftlich-technischen Bereiche zu investieren. Zusätzlich soll die Möglichkeit und vor allem die Sinnhaftigkeit einer medizintechnischen Fakultät in Linz geprüft und analysiert werden", so Kapsch.

