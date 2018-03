"Wien begrüßt Dessau"

Unter diesem Motto laden zwei traditionsreiche Zupforchester herzlich zum gemeinsamen Konzert im Haus der Begegnung Rudolfsheim - Fünfhaus

Wien (OTS) - Ein besonderer musikalischer Leckerbissen bietet sich am Sonntag, den 28. April 2013, um 16.00 Uhr an. Das "Anhaltinische Zupforchester Dessau" gastiert in Wien und konzertiert gemeinsam mit dem Neuen Favoritner Mandolinenorchester. Beide Amateurorchester präsentieren durch den unterschiedlichen Zugang zur Mandoline ein sehr abwechslungsreiches und interessantes Programm. Zugegeben -Zupfmusik ist nicht wirklich "in", aber es lohnt sich, einfach einmal zu kommen und zuzuhören: Die Vorurteile sind garantiert vergessen. Gespickt mit Melodien bekannter Komponisten der Zupfszene können Sie einen vergnüglichen Nachmittag erleben. Die beiden Dirigenten Adda Noack und Heinz Koihser haben ein wunderschönes Programm zusammengestellt. Unter ihrer musikalischen Leitung wirken mit:

Kerstin Grotrian - Sopran, Christoph Schweiger - Violine.

Die 3. Landtagspräsidentin Marianne Klicka wird das Konzert eröffnen.

Haus der Begegnung - 1150 Wien, Schwendergasse 41.

Karten zu 11 / 12 / 13 Euro unter: 0676/723 35 72 Gertrude Huber, E-Mail: gertrude-huber @ chello.at , 01 6881100 oder 01 6887678

Konzert: "Wien begrüßt Dessau"



Datum: 28.4.2013, um 16:00 Uhr



Ort:

Haus der Begegnung Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41, 1150 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Büro der Dritten Landtagspräsidentin Marianne Klicka

Telefon: 01 4000-81126