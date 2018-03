30.000 Ö3ver für mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen

Wien (OTS) - Seit 1994 melden bei Ö3 registrierte Verkehrsteilnehmer als Ö3ver Unfälle, Staus und sonstige Verkehrsbehinderungen direkt von der Straße und vom öffentlichen Verkehrsnetz telefonisch an die Ö3-Verkehrsredaktion. Seit Einführung des Ö3vers ist die Zahl der Anmeldungen ständig gewachsen, dieser Tage hat die Anzahl der Ö3ver die Marke 30.000 überschritten.

Etwa ein Viertel der Ö3ver sind Niederösterreicher mit fast 8000 Anmeldungen, dahinter folgen mit mehr als 4000 Registrierungen die Bundesländer Wien, Oberösterreich und die Steiermark. Aber auch in Vorarlberg tragen bereits rund 700 Verkehrsteilnehmer freiwillig zu mehr Verkehrssicherheit bei. Ein starkes Übergewicht haben derzeit noch die männlichen Ö3ver. Neun von zehn Meldern sind Männer, der Anteil der Frauen ist jedoch zuletzt gewachsen. Der typische Ö3ver ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und als sehr erfahrener Autofahrer durchschnittlich 30.000 km pro Jahr unterwegs. Insgesamt bearbeitet die Ö3-Verkehrsredaktion jährlich rund eine Million Verkehrsmeldungen.

"Wir gehen davon aus, dass mittlerweile in jedem längeren Stau zumindest ein Ö3ver steckt", lautet die These von Thomas A. Ruthner, dem Leiter der Ö3-Verkehrsredaktion. Meist vergehen zwischen einem Unfall und dem Anruf eines Ö3vers beim Hitradio Ö3 nur wenige Sekunden. Die Verkehrsredaktion gibt diese wichtigen "Live"-Informationen nicht nur an die Ö3-Hörer weiter, sondern auch an alle Einsatzorganisationen. Auch die von Ö3 ausgestrahlte Versorgung der Navigationsgeräte mit TMC-Informationen wäre ohne die Mithilfe der Ö3ver längst undenkbar.

Gefragt sind nicht nur Informationen von der Straße, sondern auch vom öffentlichen Verkehrsnetz. Ziel ist es daher, die Zahl der freiwilligen Melder von derzeit 30.000 weiter deutlich zu vergrößern. Die Ö3ver-Hotline lautet 0800 600 601. Anmeldungen sind kostenlos auch online möglich auf oe3.orf.at.(hb)

