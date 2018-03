Direkte Demokratie: BZÖ-Scheibner: "Positive Entwicklung bei ÖVP"

BZÖ-Vorschlag: "Nach erfolgreichem Volksbegehren eine Volksbefragung abhalten" - "Auch ÖVP ist dafür"

Wien (OTS) - Als eine "sehr positive Entwicklung" bezeichnete heute BZÖ-Verfassungssprecher Abg. Herbert Scheibner den Umstand, dass sich nun auch die ÖVP dafür ausspricht, dass nach erfolgreichen Volksbegehren eine Volksbefragung abzuhalten ist. "Es ist sehr erfreulich, dass sich ÖVP-Verfassungssprecher Gerstl in der letzten ORF-III-Diskussion "60 Minuten Politik" diesem BZÖ-Vorschlag angeschlossen hat. Damit könnte endlich dieses Instrument der direkten Demokratie gestärkt werden", so Scheibner.

"Dieser Kompromissvorschlag wäre auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung in den Fragen der direkten Demokratie. Wenn die ÖVP nach diesen schönen Worten nun auch Taten folgen lässt, dann sind wir nicht nur gesprächsbereit, sondern auch zustimmungsbereit. Wenn ein Parteienkonsens zustande käme, könnte man das dann in den nächsten Wochen ganz leicht beschließen", betonte Scheibner.

"In den nächsten Tagen wird es sich aber zeigen, ob diese ÖVP-Zustimmung nicht nur eine "mediale Eintagsfliege" war. Es wäre nämlich nicht das erste Mal, dass schon gemachte rot-schwarze Zusagen plötzlich wieder in der "verstaubten Schublade der nichterledigten Aufgaben" verschwinden", schloss Scheibner.

