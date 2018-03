Liesing: Partielle Mondfinsternis auf dem Georgenberg

Wien (OTS) - Ehrenamtlich tätige Fachleute des "Astronomischen Büros Wien" laden interessierte Laien am Donnerstag, 25. April, zu einer gemeinsamen Himmelsbetrachtung ein und erläutern die Ursachen und den Ablauf einer "Partiellen Mondfinsternis". Um 20.45 Uhr fängt der Astronomie-Abend im "Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg" (23., Georgsgasse/Rysergasse) an. Der Eintritt ist frei, doch Spenden sind willkommen. Ergänzend zur Beobachtung des Firmaments haben die Experten eine effektvolle "Digitale Darstellung" vorbereitet. Weitschweifige Belehrungen sind gewiss nicht zu befürchten. Das "Astronomische Büro Wien" begeistert die Besucher im Freiluft-Planetarium am Georgenberg lieber mit leicht verständlichen Angaben für die Himmelskunde. Weitere Themen des Abends heißen "Besondere Mondfinsternisse" und "Frühlingssternbilder". Die auskunftsfreudigen Astronomen verlegen die Veranstaltung bei schlechtem Wetter in die rasch erreichbare "Wotruba-Kirche". Mehr Informationen: Telefon 889 35 41, E-Mail:

astbuero@astronomisches-buero-wien.or.at.

