Teijin Aramid stärkt asiatische Präsenz

Arnheim, Niederlande (ots/PRNewswire) - Umzug in neue Niederlassung von Teijin Aramid China mit integriertem Technikzentrum

Teijin Aramid, im Bereich der Hochleistungsfasern weltweit führend, eröffnete heute eine neue Niederlassung und das Technical Center Asia (TCA) im chinesischen Schanghai. Die Anlage wird eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Teijin Aramids Kunden und deren Anwendungen in Asien spielen.

Die Erweiterung der Niederlassung ist das Ergebnis von fast zehn Jahren kontinuierlichen Wachstums der Twaron-Marke in China seit ihrer Einführung im Jahr 2004. Darüber hinaus hat sich Teijin Aramid zur Integration eines hochmodernen Technikzentrums entschlossen, das sich zu 100 % auf Twaron-, Technora- und Teijinconex-Lösungen spezialisieren wird. Grund hierfür ist die steigende Nachfrage lokaler Experten bei der Zusammenarbeit mit Kunden und der damit verbundenen Prüfung lokaler Anwendungen. In der Schanghai-Niederlassung werden 21 Mitarbeiter beschäftigt, wobei vier weitere Angestellte im neuen Technical Center Asia tätig sein werden.

Das Technikzentrum wird sich auf Twaron-, Technora- und Teijinconex-Anwendungen aller Art spezialisieren und Kunden bei Kooperationen sowie der Prüfung neuer Anwendung unterstützen. Neben Kundendienstleistungen aller Art werden auch Testmethoden zur Entwicklung neuer Lösungen angeboten. Hierzu zählen: Zugversuche von Strickgarn, Cordstoffen und Textilien, Schutzprüfungen, Textilprüfungen von kugelsicherem Gewebe, Mikroskopie, Garndrehung und Garnwicklung sowie Papierherstellung.

Gert Frederiks, CEO von Teijin Aramid: "Mit einem kleinen lokalen Team versorgen wir die asiatische Region bereits seit geraumer Zeit mit unserem Twaron-Produkt - und die Region wird für unsere Geschäftsstrategie immer wichtiger. Durch den Umzug in diese neue Niederlassung und die Eröffnung des Technical Center Asia in Schanghai sind wir in der Lage, unsere Kunden noch schneller und besser mit technischen und innovativen Lösungen unterstützen zu können."

Während der Eröffnung am Montag nahmen zahlreiche asiatische Kunden am Labor-Rundgang und am darauf folgenden Festbankett teil. Teijin Aramids CEO Gert Frederiks und CTO Jan Roos kümmerten sich mit dem stellvertretenden Bürgermeister des Bezirks Xuhui, Bao Binzhang, und dem stellvertretenden Konsul des niederländischen Konsulats in Schanghai, Huub Buise, um die eigentliche Eröffnung. Neben Kunden waren auch Lokalbehörden und Vertreter des niederländischen Konsulats zugegen.

Teijin Aramid ist eine Tochtergesellschaft der Teijin-Gruppe und im Bereich der Aramide weltweit führend. Die Produkte Twaron(R), Sulfron(R), Teijinconex(R) und Technora(R) sind für ihre Robustheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Hitzebeständigkeit und für ihr geringes Eigengewicht bekannt und werden in verschiedensten Anwendungsbereichen und Märkten genutzt, darunter in den Bereichen Automobil, Ballistikschutz, Marine, Bautechnik, Schutzbekleidung, Lichtwellenleiter sowie Erdöl und Erdgas. Die vier Hochleistungsfasern werden in den Niederlanden und Japan produziert. Für weitere Informationen: http://www.teijinaramid.com.

Teijin Limited, die Holdinggesellschaft der Teijin-Gruppe, ist an den Wertpapierbörsen von Tokio und Osaka gelistet. Die Gruppe verfügt über ca. 150 Gesellschaften und beschäftigt etwa 17.000 Mitarbeiter in 20 verschiedenen Ländern weltweit. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2012 verzeichnete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 854,4 Milliarden Yen (9,1 Milliarden USD) und eine Bilanzsumme von 762,1 Milliarden Yen (8,1 Milliarden USD). Nähere Informationen finden Sie auf: http://www.teijin.com.

