Kreisky-Referat und Widerstand-Rundgang in Margareten

Vortragsabend am Mittwoch, 24.4., Führung am Sonntag, 28.4.

Wien (OTS) - Bruno Kreisky (1911- 1990) lebte in jungen Jahren in der Schönbrunner Straße in Margareten. Deswegen informiert der seit 2004 im 5. Bezirk beheimatete Kultur-Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) am Mittwoch, 24. April, ab 19.30 Uhr, in einem Vortrag über die Jugend und die politischen Anfänge des späteren Kanzlers. Im Zuge des Referats mit dem Titel "Der junge Kreisky" werden einige prägende Ereignisse in Kreiskys Lebensweg beschrieben, nicht zuletzt die Flucht vor den Nationalsozialisten nach Schweden. Eine andere "read!!ing room"-Veranstaltung wird am Sonntag, 28. April, außerhalb des Vereinslokals durchgeführt. Bei der Tour "Widerständiges Margareten" (Treffpunkt: Anzengrubergasse 19, Beginn:

14.00 Uhr) würdigt das Vereinsteam die Verdienste von Persönlichkeiten wie Viktor Christ, Schwester Restituta, Adelheid Popp und Therese Schlesinger und zeigt den Teilnehmern bedeutsame Örtlichkeiten im allzeit "ganz schön aufmüpfigen" Margareten. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Die Vereinsmannschaft ersucht die Besucher des Vortragsabends am Mittwoch um eine Spende (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt/Getränke). Bei der "widerständigen" Exkursion am Sonntag sind Zuwendungen der Teilnehmer ebenso willkommen, die Mittel dienen zur Realisierung künftiger Kultur-Projekte. Weitere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42, E-Mail readingroom @ chello.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "read!!ing room": www.e-zine.org

