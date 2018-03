Führung durch die "Rotunde"-Schau im Bezirksmuseum 2

Gratis-Rundgang am Mittwoch, 24. April, ab 16.15 Uhr

Wien (OTS) - Noch bis Sonntag, 30. Juni, läuft im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) eine eindrucksvolle Schau mit dem Titel "Die Rotunde". Die Sonder-Ausstellung beleuchtet die komplette Geschichte des Kuppelbaus im Wiener Prater, von der Errichtung anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1873 bis zur Nachnutzung für verschiedene Zwecke und der Vernichtung im Jahr 1937 durch einen Brand. Luise Rauchenberger und Gertraud Rothlauf haben die aufschlussreiche Dokumentation gestaltet und laden am Mittwoch, 24. April, zu einer Führung ein. Beginn des Rundganges ist um 16.15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die BesucherInnen betrachten historisches Bildmaterial, Urkunden, einen Original-Bauplan, Andenken von der Weltausstellung und sonstige Exponate. Dazu können die zwei Kuratorinnen viele interessante Geschichten erzählen und beantworten gerne individuelle Fragen. Das Museum ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) sowie am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team (Leiter:

Franz Haas) plant zwei weitere Führungen im Juni. Nähere Auskünfte:

Telefon 4000/02 127 (zeitweilig Anrufbeantworter), E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at