Bezirksmuseum 8: Vortrag "Wagner und die Josefstadt"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) hält Georg Hauer am Mittwoch, 24. April, ab 19.30 Uhr, einen Vortrag mit dem Titel "Wagner, Verdi und die Josefstadt". Die Veranstaltung wird durch den "Kulturverein Josefstadt - Robert Hamerling" organisiert. Hauer spricht über die Geschichte des "Theaters in der Josefstadt", die 1788, also vor 225 Jahren, mit der Eröffnung eines Theaterbaus im Garten des Lokals "Bey den goldenen Straußen" begonnen hat. Der Kenner geht auch auf die Verbindungen des Hauses mit den großen Tondichtern Richard Wagner (1813 - 1883) und Giuseppe Verdi (1813 -1901) ein, die vor 200 Jahren das Licht der Welt erblickten. Der Eintritt ist frei, das Vereinsteam bittet um Spenden.

Neben der spannenden Theater-Historie sowie den Erinnerungen an Wagner und Verdi beschäftigt sich der Vortragende mit dem Wirken der Strauß-Dynastie. Der Zuhörerschaft wird ein guter Eindruck vom einstmaligen Josefstädter Kulturleben vermittelt. Von "Tannhäuser" und "Troubadour" bis zur "Puppenfee" reichen die Erklärungen. Georg Hauer umrahmt den Rückblick mit vielen Bild- und Tondokumenten. Auskünfte wegen diesem Vortragsabend und späteren Kulturterminen im Bezirksmuseum Josefstadt können unter der Telefonnummer 403 64 15 (tlw. Anrufbeantworter) oder via E-Mail, die Adresse lautet bm1080 @ bezirksmuseum.at, eingeholt werden.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

