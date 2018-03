Chartboost eröffnet erstes internationales Büro in Europa

(PRN) - - Amsterdam zeichnet sich durch seine Nähe zu Entwicklungszentren und zu Hunderten von Partnern von Chartboost aus; die Leitung übernimmt der niederländische Spieleveteran Ilja Goossens.

San Francisco (ots/PRNewswire) - Chartboost, die führende Technologie-Plattform für Mobile-Spiele kündigt heute die Eröffnung des ersten internationalen Büros in Amsterdam an. Durch den neuen Standort kann das Unternehmen für ein Drittel der Chartboost-Entwickler, die bereits in Europa ansässig sind, Echtzeit-Support bereitstellen. Dazu gehören Unternehmen wie die Entwickler Kiloo in Dänemark, King and Natural Motion in Großbritannien, Outfit7 in Slowenien, Wooga in Deutschland und Supercell in Finnland.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130423/SF99666LOGO)



"Wir bewundern die europäischen Entwickler seit jeher und finden ihre Kreativität und Führungskraft inspirierend.Wir sind begeistert, dass wir jetzt noch näher an diesem blühenden Wertschöpfungsnetzwerk für Spiele sind", so Maria Alegre, Mitbegründerin und CEO von Chartboost. "Ilja befindet sich auf einer Wellenlänger mit Chartboost und wir freuen uns sehr, dass er mit an Bord ist."

Ilja Goossens, eine bekannte Größe in der Branche und Gründer von Gamundo und Virtual Fairground, stieß diesen Monat zu Chartboost, um das neue 5-köpfige Team in Europa zu leiten, zu dem einige Chartboost-Mitarbeiter aus den Anfängen gehören.

"Als Spieleentwickler bin ich mit den Herausforderungen beim Entwickeln von Spielen und der Markteinführung vertraut", so Ilja Goossens, Regional Director bei Chartboost Europe. "Was mich an Chartboost reizte, war die Leidenschaft, den Entwicklern zum Erfolg zu verhelfen, und ich freue mich, unseren Partnern weiterhin zu helfen, damit sie mit ihren Unternehmen weltweit erfolgreich sein können."

Im Januar schloss Chartboost eine Finanzierungsrunde der Serie B, angeführt von Sequoia Capital, mit $19 Millionen ab, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Seitdem hat sich die Zahl der Mitarbeiter in San Francisco auf 60 verdoppelt, die ersten Absolventen gingen aus dem eigenen Universitätskurs hervor und die Zahl der Spiele im Netzwerk stieg von 12.000 auf 16.000 an. Für mehr Informationen zur neuen Niederlassung von Chartboost in Europa und den weiteren Plänen für diesen Sommer lesen Sie Marias Mitteilung auf dem Unternehmensblog unter blog.chartboost.com (auf Englisch).

Über Chartboost

Chartboost ist eine führende Technologie-Plattform nur für Spiele, über die Entwickler mehr Nutzer erreichen und mehr Geld verdienen können. Das Unternehmen unterstützt 16.000 Spiele und arbeitet mit Unternehmen wie Backflip, Capcom, Com2us, Crowdstar, DeNA, Djnworks, Fluik, Gameloft, Gamevil, Get Set Games, GREE, Kabam, Kiloo, King, Natural Motion, Neon Play, Nimblebit, Outfit7,Pik Pok, Pocket Gems, Supercell, TinyCo, Wooga, Z2labs und vielen weiteren zusammen. Mit dem Netzwerk von Chartboost werden monatlich über 300 Millionen neue Geräte erreicht und über 800 Milliarden Spielesitzungen pro Monat betrieben. Chartboost wurde 2011 mit Hauptsitz in San Francisco gegründet und hat seither insgesamt $21 Millionen an Investitionsgeldern von Sequoia Capital und weiteren Investoren eingeworben. Mehr Informationen unter www.chartboost.com.

