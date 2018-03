UL eröffnet erstklassiges Prüflabor für Produktemissionen in Deutschland

(PRN) - -- Die neue Einrichtung unterstützt europäische Hersteller dabei, den Anforderungen des Gütesiegels LEED® in Bezug auf Produktemissionen zu entsprechen und eröffnet damit den Zugang zu Nachhaltigkeitsmärkten in aller Welt.

Köln-mülheim, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Unternehmen für Produktprüfung und Zertifizierung UL (Underwriters Laboratories) meldete heute die Eröffnung eines neuen Prüflabors für Produktemissionen in Köln-Mühlheim. Mit dem Labor erweitert UL seine Kapazitäten in der Umweltsparte und bietet Herstellern in Europa die Möglichkeit der Zertifizierung mit dem Gütesiegel GREENGUARD. In dem neuen Labor kann auch geprüft werden, ob Produkte für den Einsatz in Bauprojekten unter dem Gütesiegel LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) geeignet sind.

Für Herstellungsunternehmen in Europa ist das neue Labor gemeinsam mit dem 2012 erworbenen Eco-Institut ein regionaler Partner, der aus einer Hand Prüfungen chemischer Inhaltsstoffe, chemischer Emissionen und Geruchsprüfungen bietet, die Voraussetzung für den Zugang zu Märkten in Europa, Asien und Nordamerika sind. Das neue, 500 m3 große Labor befindet sich in einer sanierten Fabrik mit historischer Industriearchitektur inmitten einer gut ausgebauten öffentlichen Infrastruktur. In Edelstahlkammern verschiedener Größe kann eine Vielzahl von Produkten - von kleinen Materialproben bis zum komplett möblierten Raum - untergebracht werden. Auch die umfangreiche Prüfung von Polstermaterial für das Gütesiegel Blauer Engel ist hier möglich.

Edelstahlkammern sind Voraussetzung für die Durchführung spezieller Prüfungen für das Gütesiegel GREENGUARD, die Emissionsprüfungen im Rahmen der BIFMA-Zertifizierung und die weithin anerkannten Kriterien des US-Bundesstaates Kalifornien nach Abschnitt 01350. UL bietet nun sowohl Glas- als auch Edelstahltechnologien und kann in seinen großangelegten Edelstahlkammern prüfen, ob globale Anforderungen in Bezug auf die Raumluftqualität eingehalten werden.

"Die Frage der Raumluftqualität ist in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden, denn überall auf der Welt gewinnt die Schaffung gesunder Lebens- und Arbeitsräume für die Menschen immer mehr an Bedeutung", kommentiert Gitte Schjotz, Präsidentin & Senior-Vizepräsidentin von UL Europa & Lateinamerika. "UL ist stolz darauf, Hersteller bei der Schaffung gesünderer Produkte zu unterstützen, die den verschiedenen Emissions- und Führungsstandards in der Welt entsprechen. Mit unseren umfassenden Prüf- und Zertifizierungskapazitäten helfen wir unseren Kunden dabei, Zugang zu globalen Märkten zu erhalten."

Das neue UL-Labor bietet europäischen Herstellern von Möbeln, Oberflächenbehandlungen, Baumaterialien und Elektronik eine große Chance. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in einem Labor vor Ort in Deutschland Tests durchführen zu lassen, um die GREENGUARD-Zertifizierung zu erhalten und zu demonstrieren, wie ihre Produkte LEED-Punkte gewinnen. Damit werden sie für den Einsatz in LEED-Projekten, die bereits in 135 Ländern erfolgreich durchgeführt wurden, noch attraktiver.

Zur Besichtigung des neuen Labors besuchen Sie UL Environment bei der interzum 2013

in Köln vom 13.

bis 16. Mai 2013 (Boulevard B072) und sprechen Sie mit einem Experten für Produktemissionen.

Informationen zum UL ECO-INSTITUT de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@55f2fe20Das UL ECO-INSTITUT ist seit Mai 2012 Teil von UL Environment. Es feiert in diesem Jahr seine 25jährige Geschichte herausragender Dienstleistungen und Qualität. Das Institut gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Emissionsprüfungen. Weitere Informationen über das UL ECO-INSTITUT finden Sie auf eco-institut.de.

Informationen zu UL Environment de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@440a12f5UL Environment will mit seiner Arbeit globale Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Sicherheit fördern, indem es das Wachstum und die Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten, Dienstleistungen und Organisationen unterstützt. Die Organisation unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und hilft Einkäufern, Planern, Händlern, Regierungen und Verbrauchern, vertrauenswürdige Produkte zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf ul.com/environment.

Informationen zu UL de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7162b5b8UL ist ein führendes globales Unternehmen für Sicherheitswissenschaften und blickt auf eine Erfolgsgeschichte von mehr als 118 Jahren zurück. Das Unternehmen beschäftigt beinahe 10.000 Mitarbeiter in 100 Ländern und bringt mit seinen fünf individuellen Geschäftssparten die Zukunft der Sicherheit voran: Produktsicherheit, Umwelt, Leben & Gesundheit, Prüfungs- und Wissensdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf ul.com.

