Bezirksmuseum 21: Gespräche, Gesänge und Rezitationen

3 Abende im "Schlössl": Wie Stadtteile aufwachen (24.4.), Kalinka (25.4.), Eruption und Erosion (26.4.), Eintritt: Spende

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") findet am Mittwoch, 24. April, ab 19.00 Uhr, eine Veranstaltung mit drei "Aktivierungskünstlern" statt. Unter dem Titel "Jedleseer Gespräche: Wie Stadtteile aufwachen" zeigen Vertreter von "Soho in Ottakring", "Bassena Schöpfwerk" und "Onorthodox" den Besuchern mögliche Wege zur Förderung von "mehr Zusammenspiel, Vielfalt und Lebensqualität" auf. Gesungen wird am Donnerstag, 25. April, bei einem Konzert mit der Devise "Kalinka, Kalinka... (Ein slawischer Opernabend)". Ab 19.00 Uhr überbringt der Kultur-Verein "Passion Artists" den Gästen einen melodiösen "Frühlingsgruß". Unter der Leitung von Sabina Zapior interpretieren junge internationale Künstler mitreißende Lieder aus Polen, Tschechien, Russland, Bulgarien und anderen Ländern.

Bei dem unterhaltsamen "Musikalischen Abenteuer mit slawischer Seele" soll das Publikum mitsingen und mittanzen (Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/944 32 00, E-Mail info @ passionartists.com). Gelesen wird am Freitag, 26. April, ab 19.00 Uhr, aus dem jüngsten Werk "Eruption und Erosion" des Floridsdorfer Autors Alfred Hirschenberger. Der Schauspieler und Regisseur Alfred Rupprecht trägt Auszüge aus dem neuen "Österreich-Roman" vor. Die drei Veranstaltungen sind frei zugänglich, die Organisatoren bitten jedoch um Spenden. Fragen zu Kultur-Terminen im "Mautner Schlössl" beantwortet das ehrenamtliche Museumsteam unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (zeitweilig Anrufbeantworter) sowie per E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Kultur-Verein "Passion Artists": www.passionartists.at o Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

