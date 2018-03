Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche: Österreichischer Tierschutzverein ruft Tierfreunde zur Aktion

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Tages zur Abschaffung von Tierversuchen möchte der Österreichische Tierschutzverein auf folgenden Missstand aufmerksam machen:

Bereits 1996 gab es ein Volksbegehren zur Aufnahme des Tierschutzes in die Verfassung. Knappe 500.000 Tierfreunde unterzeichneten. 2004 stimmten alle Parteien für den Antrag, den Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen. Seit Oktober 2012 gibt es einen Unterausschuss, der dieses Ziel verwirklichen soll. Geschehen ist bisher leider nichts.

Solange die Freiheit der Wissenschaft in der Österreichischen Verfassung verankert ist, der Tierschutz jedoch nicht, wird das Leid der Tiere nicht enden.

Beinahe alle österreichischen Tierschutzvereine setzen sich auf der Internetseite www.tierschutz-in-die-verfassung.at dafür ein, jetzt, noch vor der Sommerpause des Parlaments und dem herbstlichen Wahlkampf, dieses wichtige Ziel zu verwirklichen. Der Österreichische Tierschutzverein appelliert an alle Tierfreunde: Bitte unterschreiben auch Sie die Petition und verschicken Sie Proteste an die zuständigen Politiker.

Der Österreichische Tierschutzverein

Der Österreichische Tierschutzverein ist eine der größten Einrichtungen für den Schutz und die Hilfe für Tiere im Bundesgebiet. Er betreibt nach dem Schutzheiligen benannte "Franz von Assisi-Höfe", wo ausgesetzte, verletzte und gequälte Tiere ein sicheres Zuhause finden, sowie den "Tierfriedhof Waldesruh" vor den Toren Wiens.

