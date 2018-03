Termine am 23. April in der "Rathauskorrespondenz

Wien (OTS) -

10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, "fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle, 24. April 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der Wiener FPÖ "Wasserprivatisierung durch Häupl-SPÖ" mit KO Gudenus (Medienraum der FPÖ-Wien, Rathaus, Stiege 6, Halbstock, Zimmer 239) 11.00 Uhr, Fototermin: Denkmalenthüllung mit Bgm. Häupl und Bgm. Popov aus Kiew (19., Parkplatz am Leopoldsberg, Endstelle 38A) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat/rätin" an Medizinalrätin Dr.in Gabriele Grabner, Medizinalrat Dr. Fritz Heckl, Medizinalrat Dr. Thomas Loebenstein, Medizinalrat Dr. Heinrich Samueli sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Prof. Dr. Peter Wilhelm Krieger, Dr.in Gabriele Müller-Rosam, Dr. Paul Prem und Dr.in Christine Ziegler durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 15.30 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien anl. des Besuches Seiner Exzellenz des Staatspräsidenten der Tschechischen Republik Milos Zeman mit Bgm. Häupl (Rathaus, Roter Salon) 19.30 Uhr, Verleihung des Mingo Award 2013 mit Vbgmin Brauner (EMS Lounge, 3., Dietrichgasse 25)

