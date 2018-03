Frauen führen anders - Praxisnahes Training für weibliche Führungskräfte

Hamburg (ots) - In dem Media Workshop "Frau sein - Chef sein" erfahren die Teilnehmerinnen, wie femininer Ausdruck und Kompetenz ein starkes Duo bilden. Die Referentinnen des zweitätigen Managementtrainings am 27. und 28. Mai 2013 in Hamburg sind Dr. Hilde Mohren und Anne Sengpiel. Sie vermitteln, wie weibliche Führungskräfte ihre fachliche Kompetenz und persönliche Wirkung in Einklang bringen und damit mehr Erfolg und Zufriedenheit im Berufsleben erhalten.

"In dem Training geht es um den ganzen Menschen. Wissenstransfer, praktische Einübung und körperliche Impulse verstärken sich gegenseitig und machen Leadership erlebbar", sagt Anne Sengpiel. Diese Weiterbildung richtet sich an Frauen aller Branchen, die bereits in Führungspositionen agieren oder die in Zukunft Führungsverantwortung übernehmen wollen.

Veranstaltungstermin: "Frau sein - Chef sein - Als Frau Authentisch führen" am 27. und 28. Mai 2013 in Hamburg

Zu den Referentinnen:

Dr. Hilde Mohren ist Management-Coach und Trainerin mit langjähriger Berufserfahrung auf der Führungsebene. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin bietet neue, unkonventionelle Methoden zur Lösung auch komplexer Problemstellungen, die Führungskräfte in der Regel nicht während ihrer Ausbildung gelernt haben. Nach ihren Übungen spüren die Teilnehmer vom ersten Tag an, wie sie souveräner und mit mehr Energie ihren Herausforderungen im Führungsalltag begegnen können. Sie veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge rund um das Thema "Führen".

Anne Sengpiel ist Herausgeberin von It's Me - dem Magazin für Frauen in Führung sowie Chefredakteurin des Handbuchs "Sicher führen -erfolgreich leiten und motivieren in der Praxis" (Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG). Zuvor war sie als kommissarische Leiterin der Unternehmenskommunikation der Ford-Werke AG sowie als Leiterin der Unternehmenskommunikation einer Degussa-Tochter tätig. Als Publizistin für Führungswissen und Inhaberin der Agentur AUSDRUCK VERLEIHEN - NACHHALTIG WIRKEN in Bonn verbindet sie heute ihr theoretisches Wissen aus der Kommunikationsforschung mit fundierter und langjähriger journalistischer, PR-und Führungserfahrung.

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

