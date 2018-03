FPÖ-Chef Strache fordert mehr Video-Überwachung

Innnenministerin Mikl-Leitner gegen "reflexhafte Verschärfungen"

Wien (OTS) - Flächendeckende Videoüberwachung in den USA und Großbritannien half, Terroristen zu fangen. In der Dienstag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH fordert FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen forcierten Kamera-Einsatz auch hierzulande: "An neuralgischen Punkten, etwa im U-Bahn-Bereich, fordern wir das seit Jahren. Aber nur dort, wo es sinnvoll ist, und damit die Kriminalität eingedämmt werden kann."

Vorsichtiger reagiert Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie sagt in ÖSTERREICH: "Ich bin gegen reflexhafte Verschärfungen. Wir haben 18 Kameras an 'Hotspots' im Einsatz - die Polizei geht maßvoll vor. Ich habe Verständnis dafür, dass sich die Bürger dagegen wehren, gläserne Menschen zu werden."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at