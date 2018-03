Create Your Own World / Olympus OM-D: Photography Contest

Hamburg (ots) - Einzigartige Momente, eindrucksvolle Fotos: Olympus sucht bei seinem großen OLYMPUS OM-D: PHOTOGRAPHY CONTEST Bilder, die für sich sprechen, die das Besondere eines bestimmten Augenblicks für immer festhalten. Mitmachen können alle, die ihre Fotos mit der OM-D aufgenommen haben. Einfach das Lieblingsmotiv auswählen, anmelden, hochladen und die Stimmen der Online-Community sichern. Die Jury kürt aus den Bildern jeweils die Monats- und Anfang August den Gesamtsieger. Dem Leitgedanken "Create Your Own World" entsprechend, sind im OLYMPUS OM-D: PHOTOGRAPHY CONTEST keine Grenzen gesetzt - es ist die Idee, die zählt! Mehr Infos unter www.createyourownworld.de.

Create Your Own Favourite Moment

In der ersten Kategorie des Wettbewerbs können alle Fotos eingereicht werden, die einzigartige Momente zeigen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, experimentelle Fotos sind genauso gefragt wie Natur- und Porträtaufnahmen.

Create Your Own Point Of View

Wer den OM-D: Photography Playground, eine einzigartige Ausstellung zum Thema "Raum und Kunst" besucht, kann seine Aufnahmen auch in dieser Kategorie einreichen. 7.000 Quadratmeter im Herzen Berlins wurden von Jeongmoon Choi, Martin Butler, Shan Blume, Starstyling, Numen / For Use, Julian Charrière, United Visual Artists, Tim John, Sven Meyer & Kim Pörksen, Speech, Zimoun und Studenten der UdK in einen faszinierenden Spielplatz verwandelt, der alle einlädt, selbst zu einem Akteur zu werden und Sehgewohnheiten aufzubrechen. Ausgerüstet mit einer OM-D von Olympus, die vor Ort kostenlos gehliehen werden kann, gehen die Besucher auf eine einzigartige Entdeckungsreise. Der OM-D: Photography Playground in den Opernwerkstätten Berlin, Zinnowitzer Straße 9, läuft vom 26. April bis 24. Mai 2013 und ist täglich von 11 - 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Jury

Die Jury setzt sich aus angesehenen Experten zusammen, die seit vielen Jahren in der Foto- und Kreativbranche tätig sind: Akihiko Murata (General Manager für Consumer Products, Olympus), Ondro (Fotograf), Klaus Tiedge (Publizist und Kurator des Umweltfotofestivals "horizonte" Zingst), NJ Kahn (Werbepsychologin, Fotografin), Clemens Poloczek (Produzent, Blogger), Marcel Loko (Gründer der Werbeagentur "Zum Goldenen Hirschen") und Annabelle Mandeng (Schauspielerin, Moderatorin und Designerin). Sie entscheiden, welche Bilder mit den meisten Community-Stimmen den OM-D Photography Contest gewinnen und küren die Sieger mit je 1.000 Euro sowie einem Olympus MFT-Objektiv nach Wahl. Die Macher der Fotos auf Platz 2 dürfen sich auf 500 Euro und ein MFT-Objektiv freuen, die Drittplatzierten über ein MFT-Objektiv ihrer Wahl. Darüber hinaus gibt es die Chance, Monatssieger zu werden. Den mit 500 Euro dotierten Preis wählt die Jury ebenfalls unter den Einreichungen mit den meisten Votes aus. Und sogar das Abstimmen kann sich lohnen:

Unter allen Online-Votern wird eine brandneue OM-D Systemkamera im Wert von 1.100 Euro verlost.

Über die Olympus OM-D

Sie sieht aus wie die legendäre Olympus OM aus den 70er Jahren und überzeugt mit bahnbrechenden Technologien. Die staub- und spritzwassergeschützte OM-D ist die erste digitale spiegellose Systemkamera von Olympus mit integriertem elektronischem Sucher. Anders als ein optischer Sucher erlaubt dieser, die Ergebnisse manueller Anpassungen sowie der kreativen Art Filter sofort zu überprüfen. Weitere Highlights sind das 5-Achsen-System zur Bildstabilisierung (IS), der superschnelle Autofokus, ein innovativer 16,1-Megapixel-Live-MOS-Sensor und der leistungsstarke Bildprozessor TruePic VI. Weitere Informationen zur Kamera finden Sie im Olympus Pressecenter.

