EANS-Hauptversammlung: Teak Holz International AG / Einladung zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG mit dem Sitz in Linz, FN 271414 p, ISIN: AT0TEAKHOLZ8

ERGÄNZUNG der TAGESORDNUNG und BESCHLUSSANTRAG zu der am 10. Mai 2013 um 14:00 Uhr im Alten Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz, stattfindenden 6. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Aufgrund eines frist- und ordnungsgemäß am 18. April 2013 gestellten Ergänzungsverlangens gemäß § 109 AktG des Aktionärs Klaus Hennerbichler, der an der Gesellschaft seit mehr als 3 Monaten ununterbrochen einen Anteil, der 5 % (fünf von Hundert) des Grundkapitals der Teak Holz International AG übersteigt, verfügt, wird die am 11. April 2013 in der Wiener Zeitung sowie auf der Internetseite der Teak Holz International AG veröffentlichten Tagesordnung der für Freitag, 10. Mai 2013, um 14.00 Uhr in 4020 Linz, Altes Rathaus, Hauptplatz 1, einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Teak Holz International AG ergänzt wie folgt:

8. NEUER TAGESORDNUNGSPUNKT:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen.

Zweck und Gründe für das Verlangen der Ergänzung der Tagesordnung samt Beschlussvorschlag des Aktionärs Klaus Hennerbichler: Zweck und Gründe: Mit 1.8.2011 ist das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz (GesRÄG) 2011 in Kraft getreten, welches auch zu Änderungen des Aktiengesetzes geführt hat. Um eine Anpassung durch Fassungsänderung durch den Aufsichtsrat zu vermeiden ergeht hiermit der Vorschlag des Aktionärs Klaus Hennerbichler zur Ergänzung der Tagesordnung mit Vorschlag der Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen. Der Aktionär Klaus Hennerbichler schlägt daher vor, die Satzung der Teak Holz International AG an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Diese sind im Wesentlichen:

Börsenotierte Gesellschaften sind nunmehr verpflichtet, alle Inhaberaktien in einer, gegebenenfalls in mehrerer Sammelurkunden zu verbriefen und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 DepotG oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen. Dies bedeutet Depotpflicht für alle Aktionäre mit Inhaberaktien. Weiters wurden mit dem GesRÄG 2011 Zwischenscheine abgeschafft.

Beschlussantrag: Der Aktionär Klaus Hennerbichler schlägt vor, den Beschluss zu fassen, die Satzung in den Punkten 5. (Form und Inhalt der Aktienurkunden), 18. (Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung), und 20. (Vorsitz und Beschlussfassung in der Hauptversammlung) gemäß vorgelegtem Satzungsentwurf, in welchem die vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich sind, zu beschließen. Beilage: Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen, die einen integrierenden Bestandteil des Beschlussantrags bildet.

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Hauptversammlung stehen unseren Aktionären zusätzlich zu den bereits verfügbaren Unterlagen in Hinblick auf die ergänzte Tagesordnung seit 19. April 2013 auf der Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor Relations/ Hauptversammlung folgende Unterlagen zur Verfügung:

+ Beantragung Tagesordnungspunkt gemäß § 109 AktG von Aktionär K. Hennerbichler + Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen

+ Ergänzung der Tagesordnung und Beschlussantrag zu Tagesordnungspunkt 8

Diese Unterlagen liegen darüber hinaus am Sitz der Gesellschaft, Blumauerstrasse 46, A-4020 Linz, zu den Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr) zur Einsicht der Aktionäre auf. Weitere Informationen zu unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor Relations/ Hauptversammlung.

Linz, im April 2013, Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Teak Holz International AG Blumauerstraße 46 A-4020 Linz Telefon: +43 (0)732 908 909-91 FAX: +43 (0)732 908 909-97 Email: rettenbacher @ teakholzinternational.com WWW: www.teak-ag.com Branche: Forstwirtschaft ISIN: AT0TEAKHOLZ8 Indizes: WBI, Standard Market Continuous, VÖNIX Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

Mag. Paul Rettenbacher, MAS

Tel.: +43 (0)732 908 909-91

rettenbacher @ teak-ag.com