Abschied von Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig am Donnerstag, 25. April live im ORF Niederösterreich

TV-Sondersendung in ORF 2/N und auf Radio Niederösterreich ab 13.00 Uhr - Zusammenfassung um 19.00 Uhr in "Nö heute"

St. Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 25. April berichtet der ORF Niederösterreich live ab 13.00 Uhr in einer regional ausgestrahlten Sondersendung in ORF 2/N vom Abschied von Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig. Aus der Pfarrkirche seines Heimatortes Perchtoldsdorf wird das Requiem übertragen.

Zur gleichen Zeit informieren auch Radio Niederösterreich in einer Sondersendung und das Internet unter noe.orf.at im Livestream.

Eine Zusammenfassung der Begräbnis-Feierlichkeiten ist ab 19.00 Uhr im Rahmen von "Niederösterreich heute", ebenfalls in ORF 2/N zu sehen.

