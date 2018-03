Die konstituierende Sitzung des niederösterreichischen Landtags am Mittwoch, 24. April live im ORF Niederösterreich

Regionale TV-Sondersendung ab 10.15 Uhr in ORF 2/N, ausführliche Radio- und Internet-Berichterstattung

St. Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 24. April findet die konstituierende Sitzung des niederösterreichischen Landtags statt. Der ORF Niederösterreich berichtet live und überträgt in einer regional ausgestrahlten Sondersendung in ORF 2/N von 10.15 bis 13.00 Uhr aus dem Landhaus in St. Pölten.

Im Mittelpunkt stehen nach der Landtagswahl vom 3. März die Angelobung des Landtages, die Wahl des Präsidiums und der Mitglieder der Landesregierung sowie deren Angelobung. Danach wird der Landeshauptmann die Regierungserklärung abgeben.

Die Landtagssitzung kann auch im Internet unter noe.orf.at live mitverfolgt werden, Radio Niederösterreich berichtet ausführlich in allen Nachrichten, im "Nö Journal" um 12 Uhr und im anschließenden "Radio NÖ-Mittagsmagazin".

Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Sitzung und Stellungnahmen der politischen Parteien zum Regierungsprogramm sind um 19.00 Uhr auch in "Niederösterreich heute" in ORF 2/N zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at