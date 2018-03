Niederösterreich Tourismus stellt neues Gütesiegel vor

Bohuslav: Einheitliches, überregionales Gütesiegel für gesamte Tourismusbranche

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit "Qualitätspartner Niederösterreich" präsentiert die Niederösterreich-Werbung ein neues Gütesiegel, das qualitätsbewusste Anbieter und Gäste zielsicher zusammenführen soll. "Mit 'Qualitätspartner Niederösterreich' haben wir ein einheitliches überregionales Gütesiegel für die gesamte Tourismusbranche geschaffen. Erstmals können sich Gastronomie-, Beherbergungs- und Ausflugsbetriebe mit der gleichen Auszeichnung als Qualitätspartner positionieren. Die neue Zertifizierung soll möglichst viele Betriebe dazu motivieren, einen Schritt in Richtung Qualität zu machen und dadurch gleichzeitig frische Impulse für regionale Qualitätsverbünde bringen", sagt Landesrätin Dr. Petra Bohuslav über das neue Tourismus-Qualitätssiegel.

Um das neue Gütesiegel kann sich jeder touristische Dienstleistungsbetrieb in Niederösterreich bewerben, unabhängig von Betriebsgröße oder -kategorie. Die Qualitätskriterien für Gastronomie-, Beherbergungs- und Ausflugsbetriebe können jederzeit bei der Niederösterreich-Werbung angefordert oder direkt unter www.qualitaetspartner.niederoesterreich.at heruntergeladen werden. Mitglieder von Qualitätsinitiativen, die sich an der Initiative beteiligen und die die erforderlichen Qualitätskriterien erfüllen, erhalten das neue Gütesiegel automatisch. Nach erfolgreicher Zertifizierung können Qualitätspartner ihren Betrieb vier Jahre lang mit dem Gütesiegel bewerben. Zudem werden geprüfte Anbieter in diesem Zeitraum auch in der Kommunikation der Niederösterreich-Werbung und der Tourismusdestinationen gekennzeichnet. So soll bei qualitätsbewussten Zielgruppen für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt werden. Kommuniziert wird die Zertifizierung immer in Verbindung mit der jeweiligen Destination. Das Gütesiegel weist einen Betrieb daher als "Qualitätspartner Mostviertel", "Qualitätspartner Weinviertel" etc. aus.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung GmbH, Mag. (FH) Manuela Hasenauer, Telefon 02742/9000-19832, e-mail qualitaetspartner @ noe.co.at, www.qualitaetspartner.niederoesterreich.at, bzw. Büro LR Dr. Petra Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Niederösterreich-Werbung, Marian Hiller, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marian.hiller @ noe.co.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk