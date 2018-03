CA IMMO: Google mietet 14.000 m2 im Kontorhaus München

Arnulfpark, München (OTS) - Google hat mit CA Immo und der E&G Financial Services einen Mietvertrag für das geplante Bürogebäude Kontorhaus im Münchner Arnulfpark abgeschlossen. Der Mietvertrag beläuft sich auf insgesamt 14.000 m2 Geschossfläche. Damit ist das Gebäude bereits zum Baustart zu rund 55 % vermietet. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Mitte 2015 vorgesehen. Der Abschluss des Mietvertrages ist der bisher größte am Münchner Mietmarkt im Jahr 2013. Das Immobiliendienstleistungsunternehmen CBRE war bei der Anmietung beratend tätig, u. a. bei der Standortanalyse, und DLA Piper UK LLP in Rechtsfragen.

Dr. Bruno Ettenauer, CEO von CA Immo: "Durch den Abschluss dieses Mietvertrages ist es uns gelungen, den Startschuss für eine weitere Eigenentwicklung im Arnulfpark zu geben. Wir setzen damit unsere Erfolgsgeschichte der Umsetzung renditestarker Developments fort. Wir freuen uns zudem, mit Google einen langfristigen Mieter gewonnen zu haben, der wie wir für innovative Officelösungen steht."

Das vom Architekturbüro LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei entworfene Gebäude verfügt insgesamt über rund 25.000 m2 Bruttogrundfläche (BGF) und bildet den letzten Baustein des neuen, citynahen Stadtquartiers Arnulfpark. Das Kontorhaus wird in einem Joint Venture von CA Immo und der E&G Financial Services entwickelt und realisiert. Die noch für die Vermietung zur Verfügung stehenden 11.000 m2 Geschossfläche stellen in München aktuell eine der wenigen zusammenhängenden Neubauflächen dieser Größenordnung in zentraler Lage dar.

Markante Merkmale des Kontorhauses sind die hochwertige Ziegelfassade sowie die sich an der Hackerbrücke orientierenden, geschwungenen Durchgangsbögen, die einen attraktiven architektonischen Kontrapunkt zu den benachbarten Gebäuden bilden. Ein rund 40 Meter hoher Turm bildet den östlichen Auftakt des Gebäudes und ermöglicht einen unverbaubaren Blick auf die City und das Alpenpanorama. Der Entwurf und die Realisierung des Gebäudes erfolgt unter Berücksichtigung strenger Nachhaltigkeitsaspekte und wird nach Fertigstellung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert.

Rückfragen & Kontakt:

CA Immobilien Anlagen AG

Mag. Susanne Steinböck

Tel.: +43/1/532 59 07-533

eMail: susanne.steinboeck @ caimmo.com

www.caimmo.com