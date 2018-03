Köstinger: Natürliche genetische Vielfalt von Saatgut erhalten

EU-Abgeordnete kündigt Widerstand gegen Teile der geplanten EU-Saatgutverordnung an

Brüssel, 22. April 2013 (ÖVP-PD) "Die natürliche

genetische Vielfalt von Saatgut muss erhalten und frei

zugänglich bleiben", so die Landwirtschaftssprecherin der ÖVP

im EU-Parlament, Elisabeth Köstinger. Die Europaabgeordnete kündigt Widerstand gegen Teile der geplanten EU-

Saatgutverordnung an. "Das österreichische

Saatgutverkehrsrecht sieht Ausnahmen von den strengen Regeln

vor für alte Landsorten, Erhaltungssorten und Sorten, die Raritäten darstellen oder von geringer ökonomischer Bedeutung sind. Der Tausch und Verkauf von Kleinmengen an die Endnutzer

kann frei erfolgen. Dies muss auch weiterhin gelten. Wir

werden dafür kämpfen, dass die geplante EU-Saatgutverordnung,

die Verbreitung von alten und seltenen Sorten nicht

behindert", fordert Köstinger. ****

Den offiziellen Gesetzesvorschlag der geplanten EU-Saatgutverordnung will die Europäische Kommission in den

kommenden Wochen vorlegen. "Klare, europaweit einheitliche

Regeln für Zulassung und Handel mit Saatgut können sinnvoll

sein. Dabei darf aber nicht aus den Augen verloren werden,

dass Artenvielfalt und die Praxis des lokalen Austauschs von

Saatgut geschützt werden müssen. Einer Regelung, die dazu

führt, dass sich große Saatgutanbieter besser behaupten

können, werden wir im EU-Parlament nicht zustimmen", so

Köstinger.

Die ÖVP-Agrarsprecherin warnt auch vor unnötiger

Bürokratie. "Wenn alte, nicht registrierte Sorten einem aufwändigen Registrierungsprozess unterzogen werden müssten,

wäre die Weitergabe praktisch unmöglich. Für Gärtner und Kleinzüchter ist ein solcher Registrierungsprozess nicht

leistbar. Alte und seltene Sorten sind absolut nicht

marktrelevant und müssen nicht geregelt werden", so Köstinger

