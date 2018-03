30. Donauinselfest: "Million Voices" LIVE: Chartstürmer Otto Knows bringt spark7 / ENERGY - Bühne zum Beben

Die ersten Highlights der spark7 / ENERGY - Bühne: Chartstürmer Otto Knows, Österreichs DJ-Star Rene Rodrigezz und "One Night in Ibiza" - Hitgarant Mike Candys

Wien (OTS/SPW) - 30 Jahre Donauinselfest! Zu diesem besonderen Jubiläum holt die PULS 4 Electronic Music - Insel mit der spark7 / ENERGY - Bühne zahlreiche absolute Topacts auf die Insel. Die ersten drei musikalischen Highlights der spark7 / ENERGY - Bühne dürfen wir bereits verraten. Mit Chartstürmer Otto Knows, dem österreichischen Star-DJ Rene Rodrigezz und dem Schöpfer des Megahits "One Night in Ibiza", Mike Candys ist garantiert, dass Fans der elektronischen Klänge auf dem 30. Donauinselfest vom 21. bis 23. Juni voll auf ihre Kosten kommen werden. ****

Mit Otto Knows wird ein absoluter Superstar die spark7 / ENERGY -Bühne zum Beben bringen. Dieser ganz Große der internationalen House-Szene wird auf dem 30. Donauinselfest seine erste Headliner-Show in Österreich spielen. Einen ersten Namen machte sich Otto Jettmann, so sein bürgerlicher Name, im Jahr 2010 mit einem Bootleg zum Song "Hide and Seek" von Imogen Heap. Darauf folgte der Song "iTrack", eine Kooperation mit dem schwedischen DJ Avicii und Oliver Ingrosso. Der weltweite Durchbruch folgte dann 2012 mit dem Wahnsinnshit "Million Voices". Dieser Hit katapultierte den jungen Produzenten an die Spitze der internationalen Charts. Der Name Otto Knows ist seither aus den Charts und der weltweiten Clubbing-Szene nicht mehr wegzudenken.

Mit Rene Rodrigezz wird einer der erfolgreichsten österreichischen DJs, Produzenten und Remixer die Turntables der spark7 / ENERGY -Bühne auf der PULS 4 Electronic Music - Insel zum Glühen bringen. Garantiert ist, dass Rodrigezz die Massen mit seinen unvergleichlichen DJ Sets, seinen Bootlegs und seinen eigenen Tracks begeistert. Nach zahlreichen Single-Releases rund um den Globus erschien im März 2011 das erste Album "Crank, but Sexy" und erhielt 2011 den Austrian Dance Award in der Kategorie "Best Remixer"!

Der Schweizer Mike Candys gilt als einer der erfolgreichsten europäischen Electro-DJs. Er produziert nicht nur fantastische Dance Nummern, sondern ist auch ein gefragter Künstler und betreibt sein eigenes erfolgreiches Plattenlabel "Wombat Music". Candys, erst kürzlich in der Kategorie "Bestes Nationales Dance Album" für den jährlichen Schweizer Musik-Preis nominiert, hat zuletzt mit seinem aktuellen Album "Smile" und dem Track "2012 (If The World Would End)" einen vielbeachteten Hit gelandet. Davor hat ihm "One Night in Ibiza" in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz mehrfach Gold und Platin eingebracht.

Bei diesen drei Top-Acts handelt es sich allerdings erst um einen Vorgeschmack auf das diesjährige Line-Up für die PULS 4 Electronic Music - Insel. Diese wird - passend zum 30-jährigen Jubiläum des Donauinselfestes - noch mit zahlreichen weiteren internationalen und nationalen Topstars aufwarten.

