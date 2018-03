Bundespräsident Dr. Heinz Fischer empfängt Präsident Mahmud Abbas

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird am Dienstag, den 30. April 2013, den Präsidenten der Palestine National Authority, Mahmud Abbas, zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich empfangen. Die Begrüßung des Präsidenten wird um 11.00 Uhr mit militärischen Ehren im Inneren Burghof erfolgen. Anschließend findet ein Arbeitsgespräch statt, dem ein gemeinsames Pressegespräch in der Präsidentschaftskanzlei folgt.

Der Präsident der Palestine National Authority wird bei dieser Gelegenheit am Nachmittag auch ausführliche Gespräche mit der Präsidentin des Nationalrates Mag. Barbara Prammer und dem Bürgermeister Dr. Michael Häupl führen.

