ORF SPORT + mit den Highlights vom Derby Austria Wien - Rapid Wien und von der ITU-Triathlon-Series in Auckland

Am 23. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 23.April 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match FK Austria Wien - SK Rapid Wien um 20.15 Uhr, von der Tischtennis-Bundesliga-Begegnung Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1 -UTTC Stockerau 1 um 22.05 Uhr und von der ITU-Triathlon-Series in Auckland um 22.20 Uhr sowie Folge drei des Judo-Bundesliga-Magazins um 21.55 Uhr.

Die ITU-World-Triathlon-Series ist die WM-Serie der Internationalen Triathlon Union und umfasst weltweit acht WM-Orte. 2013 zeigt ORF SPORT + erstmals diese WM-Serie und bringt damit die höchste Liga des olympischen Triathlonsports in die Wohnzimmer Österreichs. Dabei wird vom jeweiligen Rennwochenende eine 52-minütige Highlight-Show ausgestrahlt und in einer Schleife bis zu siebenmal wiederholt.

Die Series haben in diesem Jahr dort begonnen, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben: in Auckland in Neuseeland. Bei den Herren holte sich in Auckland der Spanier Javier Gomez den Sieg - vor seinem Landsmann Mario Mola und dem Portugiesen Joao Silva. Bei den Damen war Anne Haug nicht zu schlagen. Die Deutsche lief vor der Niederländerin Maaike Caelers und der Australierin Felicity Abram ins Ziel.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 22. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at