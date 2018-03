Oxford Royale Academy gewinnt zum dritten Mal Preis für Best Educational Product

Oxford, England (ots/PRNewswire) - Im dritten Jahr in Folge wurde die Oxford Royale Academy (ORA) bei den British Youth Travel Awards (BYTA) der British Educational Travel Association zum Best Educational Product [http://www.oxford-royale.co.uk/news/2012/12/11/ora-wins-educational-award-for-third-year-running.html] gewählt. Die ORA betreibt die anspruchsvolle Oxford SummerSchool [http://www.oxford-royale.co.uk] für Menschen aller Altersgruppen. Der internationale Bildungsschwerpunkt der Organisation bietet Teilnehmern aus aller Welt die Möglichkeit, in der berühmten Universitätsstadt Oxford zu lernen.

In diesem Jahr ging bei den BYTA eine Rekordzahl an Einsendungen für den Preis ein. Die ORA gewann in der Kategorie Best Educational Product [http://www.oxford-royale.co.uk/news/2012/12/11/ora-wins-educational-award-for-third-year-running.html] . Die Auszeichnung reflektiert das Engagement des Unternehmens, seinen Schülern eine einzigartige Lernerfahrung sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Klassenraums zu bieten.

Teilnehmer aus 90 Ländern haben sich bereits für die International Summer School 2013 der ORA angemeldet, und das Unternehmen erwartet seinen vielfältigsten Sommer überhaupt. Dank der Vielzahl unterschiedlicher Herkunftsländer haben die Schüler der ORA in lebendigen multikulturellen Unterrichtsdiskussionen Gelegenheit, ihren Horizont zu erweitern. Ausserhalb des Klassenzimmers fördert die ORA grenzübergreifende Freundschaften und die Anerkennung kultureller Unterschiede.

Die ORA ist stolz, einige Vollstipendien anbieten zu können. Jedes Jahr erhalten herausragende Bewerber, die anderweitig nicht die finanziellen Mittel hätten, die Gelegenheit, an den Kursen in Oxford teilzunehmen. In diesem Jahr kommen die Stipendiaten aus Amerika, Indien, Mazedonien, Malaysia und Pakistan. Alle zeichnen sich aus durch hervorragende akademische Leistungen und ein aufmerksames Interesse an lokalen und globalen sozialen Themen.

Der alljährliche Erfolg der Organisation macht die offene Einstellung deutlich, die die Teilnehmer des Programms mitbringen. Dina, eine der Stipendiatinnen des letzten Jahres, formuliert es so: "[Die ORA war] eine Zeit von Selbsterkennung, Horizonterweiterung, inspirierendem Multikulturismus, intellektuellen Debatten und neuen Herausforderungen in Kombination mit der erstaunlich reichen Geschichte und beeindruckenden Architektur von Oxford."

Die ORA-Teilnehmer werden in sechs Colleges im Herzen der Stadt untergebracht und haben somit Gelegenheit, das Leben als Oxford-Student kennenzulernen und im historischen Zentrum von Oxford zu wohnen. Im Sommer 2013 werden sie auf sechs College-Campuses wohnen:

. Balliol College . Corpus Christi . Jowett Walk, Balliol College . Lady Margaret Hall . St. Catherine's College . St. Peter's College

Alle Oxford Summer Courses der ORA werden von herausragenden Lehrkräften unterrichtet, von denen viele an der Universität von Oxford studieren oder arbeiten. Die Teilnehmer werden darin bestärkt, das kritische und präzise Denken zu entwickeln, das sie an der Universität benötigen.

