3. Mai 2013 "Die lange Nacht der Immobilien": RE/MAX öffnet gleichzeitig hunderte Häuser und Wohnungen zur Besichtigung

Amstetten (OTS) - Am Freitag, den 3. Mai 2013 lädt Österreichs größtes Immobiliennetzwerk RE/MAX bereits zum 7. Mal zur "Langen Nacht der Immobilien". Dabei können Immobilien-Suchende an einem Abend gleich mehrere Häuser und Wohnungen besichtigen und so die Angebote rascher miteinander vergleichen. Für Verkäufer ist es gleichzeitig die perfekte Möglichkeit, die Nachfrage nach ihrem Objekt exakt auszuloten.

"Aufgrund des hervorragenden Echos veranstalten wir die Lange Nacht der Immobilien jetzt schon zum 7. Mal. Die Lange Nacht der Immobilien ist bereits seit Jahren ein fixer Bestandteil im Jahresablauf", erklärt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria, "und wir öffnen ab 16 Uhr die Türen von zahlreichen Häusern und Wohnungen in ganz Österreich. Immobilien-Suchende können sich vor Ort in aller Ruhe und angenehmer Atmosphäre ein Bild vom jeweiligen Haus oder der jeweiligen Wohnung machen. Unsere Experten stehen gerne für kostenlose und unverbindliche Anfragen zur Verfügung."

RE/MAX veranstaltet damit die bisher größte Immobilien-Besichtigungstour in Österreich. Alle Häuser und Wohnungen der "Langen Nacht der Immobilien" finden sich auf der Website www.remax.at. So kann jeder bequem vorab gustieren und seine individuelle Besichtigungstour zusammenstellen. Jeder Haus- oder Wohnungskauf ist ein ganz wichtiger Schritt im Leben, der besonnen und wohl überlegt erfolgen soll. Daher spielt die umfassende Beratung in angenehmer Atmosphäre eine so entscheidende Rolle. Genau das bietet die "Lange Nacht der Immobilien" in unkomplizierter Form und da die Nacht ja auch die Zeit zum Träumen ist, passt auch das RE/MAX-Motto perfekt: Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause!

