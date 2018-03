Stippvisite in heimische Gewässer: Mit MS EUROPA und MS COLUMBUS 2 in Nord- und Ostsee unterwegs

Kurztrips nach Norwegen, Schweden und Dänemark

Familienreisen: Kinder bis 11 bzw. 15 Jahre reisen kostenfrei

Meer erleben mit Seetag und Tagespassage Nord-Ostsee-Kanal

Im Sommer 2013 kreuzen die beiden Schiffe MS EUROPA und MS COLUMBUS 2 von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten in den Gewässern der Nord- und Ostsee. Für Kreuzfahrtfans und solche, die es werden möchten, bieten sich drei- oder viertägige Kurzreisen zum Kennenlernen der Schiffe und des Erlebnisses Kreuzfahrt an. Besonders für Familien: Speziell zugeschnittene Ausflüge und Kinderbetreuung stehen zur Auswahl.

Wer die Ruhe der norwegischen Natur mit dem Erleben der westschwedischen Stadt Göteborg verbinden möchte, ist an Bord der EUROPA richtig. Als einziges Kreuzfahrtschiff weltweit, dass im renommierten Berlitz Kreuzfahrtführer "Complete Guide to Cruising & Cruise Ships" mit der Höchstnote "5-Sterne-plus" bewertet wurde, bietet die EUROPA luxuriöses Ambiente, kulinarische Genüsse sowie auf dieser Reise mit den Vocal Jazz Nights auch Höhepunkte im Bereich Unterhaltung. Als Gaststars treten Max Mutzke und Rigmor Gustafsson mit ihren brillanten Jazzstimmen an Bord auf.

Reisebeispiel:

MS EUROPA - Kurzreise von Hamburg nach Travemünde, 12.6. - 16.6.2013, 4 Tage, ab 1.490 Euro p.P.

Auf Kreuzfahrt mit der ganzen Familie - das wird an Bord der COLUMBUS 2 ein besonderes Vergnügen. Im Rahmen einer der speziellen Familienreisen erleben die kleinen Seefahrer zum Beispiel die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit dem Szeneviertel Nyhavn. Für die Kinderbetreuung an Bord* sowie spezielle Familien- und Kinderausflüge an Land ist gesorgt. Als Familienmaskottchen begleitet die Kinder der Seebär Käpt'n Knopf aus dem Hause Steiff.

Reisebeispiel:

MS COLUMBUS 2 - Kurzreise von Kiel nach Hamburg, 28.6. - 1.7.2013, 3 Tage, Familienreise, ab 390 Euro p.P.

Weitere Beispiele für Familien-Kurzreisen:

MS EUROPA - Kurzreise von Hamburg nach Kiel, 18.7. - 22.7.2013, 4 Tage, Event MS EUROPA meets Sansibar, ab 1.990 Euro p.P

MS EUROPA - Kurzreise von Travemünde nach Kiel, 17.8. - 21.8.2013, 4 Tage, ab 1.490 Euro p.P

Auf allen Kreuzfahrten reisen Kinder an Bord der EUROPA bis 11 Jahren frei bei Unterbringung in der Kabine von zwei Erwachsenen.

MS COLUMBUS 2 - Kurzreise von Hamburg nach Hamburg, 9.8. - 12.8.2013, 3 Tage, ab 390 Euro p.P.

Auf den Familienreisen, abgestimmt auf die Ferienzeit, reisen Kinder an Bord der COLUMBUS 2 bis 15 Jahren frei bei Unterbringung in der Kabine von zwei Erwachsenen.

* Die Kinderbetreuung gilt für Kinder ab vier Jahren. Ab einer Gruppe von mindestens vier Kindern an Bord reisen zwei ausgebildete Kinderbetreuer mit.

