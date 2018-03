Oxonitsch gab Startschuss für 1. Mountainbike-Rennen am Kahlenberg

Wien (OTS) - Am Sonntag, 21. April um 14 Uhr gab Sportstadtrat Christian Oxonitsch den Startschuss für das 1.Wien Energie Mountainbike-Rennen beim Krapfenwaldbad. "Beim "MTB Team RacE" ist wirklich für jede und jeden etwas dabei, egal ob Profi- oder Hobby-Mountainbiker/innen. Die Idee in jedem Vierer-Team eine/n Fahrer/in mit einem Elektro-Mountainbike starten zu lassen ist sehr originell und sorgt für Abwechslung", so Oxonitsch vor dem Rennen.

1 von 4 mit elektrischer Energie

In jedem Team fuhr mindestens eine Frau mit, ein Teammitglied durfte mit einem Elektro-Mountainbike starten. Die Teilnahme war ab 14 erlaubt, sofern ein Elternteil im gleichen Team war. Ansonsten mussten die FahrerInnen mindestens 16 Jahre alt sein. Jede/r musste zwei Runden zu je 3,5 Kilometer Länge absolvieren und dann an die/den nächste/n Teilnehmer/in "abklatschen".

"Nach dem langen Winter endlich wieder Bewegung an der frischen Luft zu machen ist gut um den Körper richtig in Schwung zu bekommen. Ich gratuliere und danke der Wien Energie für diese gelungene Veranstaltung. Allen TeilnehmerInnen wünsche ich viel Spaß und eine sichere Fahrt", so Oxonitsch kurz vor dem Startschuss.

Rennen im Rennen

Jede Runde beinhaltete ein etwa 300 Meter langes Teilstück auf dem es steil bergauf ging. Auf dieser Etappe gab es eine separate Zeitnehmung. Die bessere Zeit jedes Fahrers/ jeder Fahrerin wurde in die Wertung aufgenommen und mit der Zeit die Steffen Hofmann vom SK-Rapid vor dem Rennen vorlegte verglichen. Neben dem Fußballstar war in den 50 Teams auch Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Sport vertreten.

Nach dem Wettbewerb gab es zum Abschluss noch ein Konzert von Binder-Krieglstein.

