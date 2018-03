Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Verlautbarung Klassenlotterie =

Bei der am 22. April 2013 stattgefundenen Schlussziehung der 175. Klassenlotterie entfiel der Haupttreffer in Höhe von

5 MILLIONEN EURO auf Los Nr.: 149.678

Die 5 Gewinne zu je 1.000.000 EURO entfallen auf Los Nr.:

7.178 112.446 140.669 169.302 184.049

Klassenlotterie-Superklasse:

16. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 122.059 17. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 146.768 18. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 159.695 19. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 73.142 20. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 184.003 21. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 20.513 22. April 2013: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 15.611 22.099 41.470 43.562 90.417 115.129 233.348

Alle Gewinne werden unter der Info Dienst Nr. der Österreichischen Lotterien Ge-sellschaft 0900/900 600 sowie auf der ORF-Textseite 724 bzw. auf der hompage der Österreichischen Lotterien Gesellschaft www.win2day.at bekannt gegeben.

Am 13. Mai 2013 startet mit der 176. Klassenlotterie die Jubiläumslotterie, bei der anlässlich des 100-jährigen Bestandes der Klassenlotterie zusätzlich zur Gesamt-gewinnsumme von 126 Millionen Euro 5 Millionen Euro in Form von 100 x 50.000 Euro ausgespielt werden.

In der 176. Lotterie gibt es wieder 248.167 Gewinne bis EUR 100.000 und wö-chentlich 1 Million Euro zu gewinnen. Zusätzlich haben Sie in der Superklasse die Chance auf 100.000 Euro täglich. In der Goldklasse können Sie Ihren persönlichen Goldschatz gewinnen! (Ohne Gewähr)

