Aviso Pressetermin: Eröffnung Fernkältezentrale Schottenring

Der größte Kühlschrank der Wiener Innenstadt geht in Betrieb

Wien (OTS) -



Aviso Pressetermin: Eröffnung Fernkältezentrale Schottenring



Neben der Garage in der Zelinkagasse geht die neue Fernkältezentrale

Schottenring von Wien Energie in Betrieb. Mit einer Gesamtleistung

von 15 Megawatt wird sie Büros und Hotels am Wiener Ring mit

umweltfreundlicher Gebäudeklimatisierung versorgen. Zur Eröffnung

begrüßen Sie:



- Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner,

- Wiener Stadtwerke-Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. Marc Hall,

- Wien Energie-Geschäftsführer Mag. Robert Grüneis sowie

- Wiener Städtische-Generaldirektor Mag. Robert Lasshofer



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. Wir bitten

um Anmeldung unter boris.kaspar @ wienenergie.at oder +43 (0)1

4004-74201

Vielen Dank, wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 29.4.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Ecke Gonzagagasse

Zelinkagasse, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Boris Kaspar

Mobil: +43 (0)664 623 11 94

E-Mail: boris.kaspar @ wienenergie.at



Wien Energie GmbH

Christian Ammer

Tel.: +43 (0)1 4004-38027

E-Mail: christian.ammer @ wienenergie.at