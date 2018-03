Imtech ist nun SAP Cloud Reseller Partner und führt HR-Lösungen von SuccessFactors

Wien (OTS) - Imtech forciert Personalmanagement aus der Wolke. Eine neue Partnerschaft mit SAP liefert hierfür das Fundament: Imtech ist jetzt SAP Cloud Reseller Partner für HR-Themen. Außerdem hat Imtech das Software-Paket Business Execution (BizX) von SuccessFactors in das Portfolio aufgenommen. Die integrierte Lösung vom Recruiting bis zum Talent-Management ergänzt die langjährigen Kompetenzen von Imtech rund um SAP HCM. SuccessFactors ist ein Unternehmen von SAP und weltweiter Marktführer für Cloud basierte HR-Lösungen.

"BizX ermöglicht, in kurzer Zeit und mit geringen Infrastrukturkosten eine umfassende HR-Lösung der nächsten Generation zu realisieren. Wesentliche Informationen sind an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar, das Human-Resources-Management wird auf strukturierter Basis direkt mit den Unternehmenszielen abgestimmt", erläutert dazu Christian Haider, Director HR Solutions bei Imtech ICT Austria.

BizX: Von Recruiting über Performance Management bis zu Nachfolgeplanung

BizX kann sowohl in Verbindung mit SAP HCM als auch stand alone realisiert werden. Insgesamt stehen 14 einzeln wählbare Module zur Verfügung, eine kontinuierliche Erweiterung ist möglich. Hauptaugenmerk der Lösung ist es, die aktuellen Unternehmensziele und die Mitarbeiterleistung in Einklang zu bringen. Die Module von BizX geben Einblick in die Potenziale und Leistungsbeiträge von Mitarbeitern, unterstützen das Managen von Zielvereinbarungen und das Beurteilen von Mitarbeitern. Aus- und Weiterbildung sowie das Talent-Management werden ebenso strukturiert begleitet.

Imtech ICT Austria selbst verwendet BizX für die Mitarbeitersuche. Barbara Kobluk, Director Human Resources bei Imtech ICT Austria, beschreibt den Nutzen: "Mit dem Modul Recruiting Management steuern wir zentral den gesamten Einstellungsprozess. Vor dem Hintergrund unseres starken Wachstums bringt uns die Lösung mehr Übersicht und Effizienz bei der Mitarbeiterfindung. Jeder Bewerber wird online erfasst, wir haben immer einen aktuellen Überblick über den Status unserer Ausschreibungen und sämtlicher damit verbundener Informationen."

Imtech ICT Austria www.imtech-ict.at

Imtech ICT Austria ist eines der führenden Unternehmen für Enterprise-IT in Österreich mit den Hauptgeschäftsbereichen IT-Systeme, Software-Lösungen und IT-Services. Zu den Kunden zählen Bramac, Bundesrechenzentrum, Coats, OMV, Sony DADC Austria, Spar, Statistik Austria usw.

Imtech ICT Austria ist Teil des niederländischen Technologiekonzerns Imtech N.V. mit mehr als 27.400 Mitarbeitern weltweit. Imtech ist zentraler Partner führender IT-Hersteller wie Cisco, EMC, IBM, Microsoft und SAP. Der Umsatz belief sich 2011 auf 5,1 Mrd. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Imtech ICT Austria GmbH, Goethestraße 84, 4020 Linz

Mag. Marlene Wiltschko, Corporate Marketing

Tel.: +43 5 17 15 18 52

marlene.wiltschko @ imtech.at

www.imtech-ict.at