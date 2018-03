Yahoo! geht zwecks mobiler Monetisierung in Südostasien Partnerschaft mit Vserv.mobi ein

Singapur, Mumbai, London Und San Francisco (ots/PRNewswire) - Yahoo! Inc. (YHOO) ist eine strategische Partnerschaft mit Vserv.mobi eingegangen, einem führenden weltweiten Mobilanzeigen-Netzwerk, um sein erstklassiges mobiles Inventar zu monetisieren. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf massgebliche Märkte in Südostasien, darunter Singapur, Malaysia, die Philippinen, Thailand und Vietnam. (Lesen Sie die Bekanntmachung [http://blog.vserv.mobi/yahoo-partners-with-vserv-mobi-for-mobile-monetization-across-southeast-asia] )

Vikas Gulati, Vice President für Business Development, Southeast Asia, bei Vserv.mobi, kommentierte die Partnerschaft folgendermassen:

"Im Hinblick auf unsere strategischen Vision davon, ein Win-Win-Angebot für alle unsere Stakeholder zu ermöglichen, sind wir davon überzeugt, dass die heutige Bekanntmachung sowohl für Yahoo! als auch für die Werbetreibenden lukrative Vorteile mit sich bringen wird. Als erstklassiger digitaler Publisher mit einer phänomenalen Anzahl treuer Betrachter wird Yahoo über unseren ausgedehnten Inserentenstamm in ganz Südostasien sein mobiles Inventar auf effiziente Weise anbieten und dadurch zugleich mit optimalen Einkünften innerhalb der Region monetisieren können."

Dippak Khurana, CEO und Mitgründer von Vserv.mobi, fügte hinzu:

"Durch diese Partnerschaft werden unsere Inserenten die leistungsfähige Kombination aus der überlegenen Fähigkeit unseres Netzwerks zur Zielgruppenansprache mit dem erstklassigen Inventar von Yahoo für sich nutzen können."

Vserv.mobi ist ein preisgekröntes Mobilanzeigen-Netzwerk, das 2010 gegründet wurde. Bei den MMA Smarties 2012 erhielt es den Titel "Media Company of the Year" und kam unter die Red Herring Top 100. Mit seinen revolutionären Plattformen AppWrapper(TM) und AudiencePro(TM) bietet Vserv ein überzeugendes Wert-Angebot für die komplette Mobilfunkbranche, darunter Werbetreibende, Premium-Publisher, App-Entwickler und Telekommunikationsanbieter. Das Unternehmen verkündete kürzlich ein massives Wachstum in Südostasien. Die Werbeanfragen in der Region waren dabei um das Sechsfache angestiegen. Die Bekanntgabe unterstrich ausserdem die Pläne des Unternehmens für Expansionen und Neueinstellungen in allen wichtigen Märkten Südostasiens im kommenden Jahr.

Über Vserv.mobi

Vserv.mobi ist ein führendes globales Mobilanzeigen-Netzwerk mit starker Präsenz in aufstrebenden Märkten.

Vservs bahnbrechende Technologie AppWrapper(TM) unterstützt die Monetisierung von Apps

mit

einem Klick für über 20.000 Apps auf verschiedenen Betriebssystemen. AppWrapper(TM) ist die weltweit einfachste Art der Monetisierung mit Apps ?' es ermöglicht Premium-Modelle für Werbung und innovative Preisgestaltung für jede App ohne Programmieraufwand und mit nur einem Klick.

Vservs andere bahnbrechende Plattform AudiencePro(TM) verbindet den Umfang des weltweiten Mobilanzeigen-Netzwerks Vserv.mobi mit den ausführlichen Nutzerdaten von Telcos, und revolutioniert dadurch die Art, wie Werbetreibende ihre speziellen Zielgruppen über sämtliche mobile Plattformen hinweg ansprechen können.

Vserv ist das einzige Ad-Netzwerk mit App-Medien für Featurephones, Smartphones und Tablets, damit bietet es Werbetreibenden beispiellose Reichweite und Bindung. Weitere Informationen finden Sie unter Vserv.mobi.

