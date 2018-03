LR Mag. Christian Ragger mit 76,26 Prozent neuer Parteiobmann der Freiheitlichen in Kärnten

257 von 337 Delegiertenstimmen

Klagenfurt/St.Veit (OTS) - "Ich lade alle ein, geschlossen hinter dieser Partei zu stehen", freut sich der neue Landesparteiobmann der Freiheitlichen in Kärnten, LR Mag. Christian Ragger, über die Zustimmung seiner Partei. Mit 257 von 337 Delegiertenstimmen, also 76,26 Prozent, wurde Ragger mit klarer Mehrheit gewählt. Im Hinblick auf die kommende Nationalratswahl im Herbst 2013 und die bevorstehende Arbeit als einzige Oppositionspartei in Kärnten ist dieses Votum als starkes Zeichen der Geschlossenheit der Freiheitlichen zu deuten.

