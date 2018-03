HC Strache/Neubauer: "Gratulieren Freiheitlichen Südtirol zum gelungenen Parteitag!"

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Ulli Mair zu ihrer Wiederwahl als Obfrau und Pius Leitner zur einstimmigen Ernennung zum Ehrenobmann der Freiheitlichen Südtirols", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache.

Die Freiheitlichen Südtirols haben gestern in Andrian ihren VIII. Parteitag mit rund 300 Delegierten und Gästen abgehalten. In Vertretung des FPÖ-Bundesparteiobmannes nahm Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer teil, der auch Grußworte Straches überbrachte.

"Die Südtiroler Freiheitlichen haben sich nunmehr unter der Obmannschaft Ulli Mairs zur echten Konkurrenz, ja zum Herausforderer zu der in Südtirol allmächtigen und allgegenwärtigen Südtiroler Volkspartei etabliert", betonte Strache, der daran erinnerte, dass jene Freiheitlichen 1992 am Reichrieglerhof, hoch über Bozen an geschichtsträchtigem Ort aus der Taufe gehoben wurden und von Pius Leitner durch so manche Stromschnelle hindurch manövriert wurden.

Dies kam auch deutlich in der Laudatio für Pius Leitner, die der ehemalige Nationalrat und 3. Nationalratspräsident Dr. Siegfried Dillersberger hielt, zum Ausdruck. Für die im Oktober 2013 stattfindenden Wahlauseinandersetzung, bei der Leitner als Spitzenkandidat der Freiheitlichen antreten wird, um die Macht der SVP endgültig zu brechen und damit endlich demokratiepolitische Verhältnisse in Südtirol zu schaffen, zeigte sich Strache zuversichtlich.

