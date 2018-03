La Hong Design auf der "Biz" am 14.5.2013

Wien (TP/OTS) - Alles neu macht der Mai - so auch am 14. Mai 2013 ab 13 Uhr im MAK - Museum für angewandte Kunst Wien bei der HOTELBIZ -SEMINARBIZ - EVENTBIZ, der Fachmesse für Firmenveranstaltungen, Seminare, Incentives & Events.

170 Top-Aussteller in beiden Ausstellungshallen - von kleinen privat geführten Seminarhäusern über internationale Designketten bis zu den abwechslungsreichen Anbietern der Eventbiz - erwarten die Fachbesucher der Hotelbiz im MAK Wien. Als neues Highlight der "Biz" können sich heuer erstmals die Besucher Profitipps aus erster Hand bei den "Biz-Tipps" abholen. Als besonderer Gast wird zum Thema "Outfit fürs Büro" der bekannte Modedesigner La Hong für Fragen persönlich anwesend sein und in seinem "Messe-Atelier" Damen & Herren in Sachen Mode beraten. Für die "Biz"-Crew wurde von dem gebürtigen Vietnamesen persönlich ein Outfit entworfen und erstmals präsentiert.

Mit Profis wie Peter Agathakis von Radio Wien zum Thema Rhetorik und Präsentation oder Sasha Walleczek im Bereich Ernährung im Büro konnten die Besten ihres Fachs für die Hotelbiz Besucher gewonnen werden. Weiters sind noch Spezialisten aus folgenden Branchen anwesend: Facebook/Social Media, Business-Knigge, Versand/Druckmaterialien, Microsoft Office, Fotografie, Urlaubscoaching. Insgesamt werden 9 Biz-Tipps auf beiden Ebenen präsentiert.

Die HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ zählt zu den erfolgreichsten Fachmessen am Seminar- und Veranstaltungsmarkt. Das MAK Wien dient mit seiner zentralen Lage als ideale Messelocation, das Konzept als "offener Workshop" ist sowohl bei Besuchern als auch den Ausstellern seit Jahren sehr beliebt. Als Rahmenprogramm präsentiert Roman Szeliga seinen Vortrag "Humor im Business" - ein vielversprechendes aber brisantes Thema Jedermann betreffend.

Die letzten Vorbereitungen mit allen zusätzlichen Neuheiten in diesem Jahr sind voll im Gange - die Anmeldungen der Besucher treffen laufend ein, eine Steigerung zum letzten Jahr ist schon erreicht. Dank der guten Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern wird die "Biz" auch heuer wieder kulinarisch unterstützt. Der Besucher erhält qualitativ hochwertige Informationen aus erster Hand und wird zusätzlich rundherum verwöhnt.

HOTELBIZ - SEMINARBIZ - EVENTBIZ am Dienstag, 14. Mai 2013 im MAK Wien, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien, 13:00-20:00

Fachmesse zur Planung von Firmenveranstaltungen, Seminaren, Incentives & Events

Besucherregistrierung unter: www.hotelbiz.at

Die Teilnahme ist für Fachbesucher kostenlos!

