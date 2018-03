ORF SPORT + mit den Höhepunkten vom "Race Fest 2.0" für Marcel Hirscher

Am 22. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 22. April 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom "Race Fest 2.0" für Marcel Hirscher um 20.15 Uhr und vom "Ironman 70.3" in St. Pölten aus dem Jahr 2012 um 20.45 Uhr sowie die Freeride-Filme "Check Your Risk" um 22.00 Uhr und "Freeride Deluxe" um 22.45 Uhr.

Mit einem "Race Fest 2.0" feierte Marcel Hirscher am 20. April am Sportplatz Annaberg eine Saison der Superlative: zweiter Gesamt-Weltcupsieg hintereinander, Kristallkugel im Slalom, zwei Gold- und eine Silbermedaille bei der Heim-WM in Schladming sowie in 23 Rennen 21 Mal am Siegespodest.

Das Thema Lawinen steht für die Schattenseite des Skifahrens und Snowboardens im freien Skiraum. Um die Freiheit des Freeridens in vollen Zügen genießen zu können ohne unnötige Risiken einzugehen, heißt es, sich im Vorfeld ernsthaft mit der Materie auseinanderzusetzen, einen Lawinenkurs zu besuchen, die notwendige Ausrüstung mitzuführen und mit dieser auch umgehen zu können. "Check your Risk" ist ein actionreicher Freeride-Film von Martin Sochor, der zeigt, wie Profis mit der Thematik Lawinengefahr umgehen. In "Freeride Deluxe" zeigt Chris Zarfl die Faszination des Freeridens. Die besten Freerider Europas vermitteln die Faszination dieses Sports in den schönsten Freeride-Gebieten Österreichs. Neben Themen wie Wetter und Schnee, Fahrtechnik und Sicherheit abseits der Piste geht es auch um Ausrüstungen und Innovationen im Bereich Freeride.

