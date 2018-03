European Capital Limited veröffentlicht 2012 Nettobetriebsergebnis von Euro 21 Millionen und Reingewinn von Euro 78 Millionen

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited ("European Capital" oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute eine Mitteilung der Geschäftsleitung, in der das Unternehmen für das am 31. Dezember 2012 endende Halbjahr bzw. Gesamtjahr ein Nettobetriebsergebnis ("NOI") von EUR 22 Millionen bzw. EUR 21 Millionen bekannt gab. Der Reingewinn für das Halbjahr erreichte EUR 55 Millionen und für das Gesamtjahr EUR 78 Millionen. Zum 31. Dezember 2012 belief sich der Nettoinventarwert ("NIV") auf EUR 705 Millionen, eine Steigerung um 8 % bzw. EUR 55 Millionen gegenüber dem am 30. Juni 2012 ausgewiesenem NIV von EUR 650 Millionen, und eine Steigerung um 12 % bzw. EUR 78 Millionen gegenüber dem am 31. Dezember 2011 ausgewiesenen NIV von EUR 627 Millionen.

FINANZIELLE ECKDATEN 2012

-- EUR 21 Millionen NOI -- Rückgang um EUR 32 Millionen bzw. 60 % gegenüber 2011 -- EUR 1 Million realisierter Nettogewinn aus Investitionen -- Verbesserung um EUR 29 Millionen gegenüber 2011 -- EUR 57 Millionen nicht realisierter Wertzuwachs von Investitionen ohne Währungen -- Verbesserung EUR 60 Millionen gegenüber 2011 -- EUR 78 Millionen Reingewinn -- Steigerung um EUR 80 Millionen gegenüber 2011 -- EUR 82 Millionen Bareinnahmen aus Veräußerungen -- EUR 37 Millionen verbriefte Schuldtitel zurückbezahlt -- EUR 151 Millionen getätigte Investitionen -- EUR 122 Millionen in neue Portfoliounternehmen -- Nettoinventarwert EUR 705 Millionen -- Steigerung um EUR 78 Millionen bzw. 12 % gegenüber 31. Dezember 2011

FINANZIELLE ECKDATEN H2 2012

-- EUR 22 Millionen NOI -- Steigerung um EUR 8 Millionen gegenüber H2 2011 -- EUR 1 Million realisierter Nettogewinn aus Investitionen -- Verbesserung um EUR 14 Millionen gegenüber H2 2011 -- EUR 39 Millionen nicht realisierter Wertzuwachs von Investitionen ohne Währungen -- Verbesserung um EUR 141 Millionen gegenüber H2 2011 -- EUR 55 Millionen Reingewinn -- Verbesserung um EUR 143 Millionen gegenüber H2 2011 -- EUR 27 Millionen Bareinnahmen aus Veräußerungen -- EUR 17 Millionen verbriefte Schuldtitel zurückbezahlt -- EUR 56 Millionen getätigte Investitionen -- EUR 37 Millionen in neue Portfoliounternehmen -- Nettoinventarwert EUR 705 Millionen -- Steigerung um EUR 55 Millionen bzw. 8 % gegenüber 30. Juni 2012

"Zweitausendzwölf war für European Capital ein gutes Jahr. Der NIV stieg 2012 um EUR 78 Millionen bzw. 12 % und die Investitionen entwickelten sich angesichts der schwachen Wirtschaft in Teilen Europas besser als erwartet", sagt Malon Wilkus, Chairman und Chief Executive Officer. "Wir erwirtschafteten EUR 82 Millionen an Barmitteln und investierten EUR 151 Millionen, davon EUR 122 Millionen in neue Portfoliogesellschaften."

PORTFOLIOLIQUIDITÄT UND LEISTUNGSDATEN In dem am 31. Dezember 2012 endenden Halb- bzw. Gesamtjahr wurden aus der Veräußerung von Portfolioinvestitionen Bareinnahmen in Höhe EUR 27 Millionen bzw. EUR 82 Millionen erzielt. Außerdem tätigte das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte Neuinvestitionen in Höhe von EUR 56 Millionen bzw. EUR 151 Millionen im Gesamtjahr. Von den im Gesamtjahr getätigten Investitionen flossen EUR 122 Millionen in neue Portfoliounternehmen und EUR 29 Millionen in das bestehende Portfolio zur Stärkung des Wachstums, für Akquisitionen sowie für Refinanzierungen.

"Während der zweiten Hälfte entwickelte sich die Liquidität im Portfolio weiter und wir setzten unser Kapital in Bereichen ein, in denen es den Unternehmenswert steigerte", erklärt Ira Wagner, President. "Wir haben uns der Unterstützung unserer bestehenden Portfoliounternehmen und der Identifizierung neuer Investitionsmöglichkeiten sowohl bei der Schuldenfinanzierung als auch bei One Stop Buyouts® verpflichtet. Im europäischen Kreditsegment erkennen wir zunehmend attraktive Chancen, da es das regulatorische Umfeld den Banken erschwert, mittelgroßen Unternehmen Kredite in gleichen Umfang, wie in der Vergangenheit zur Verfügung zustellen. Daher bieten sich uns zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten mit besseren Preisen und Konditionen."

PORTFOLIOBEWERTUNG Der nicht realisierte Nettowertzuwachs von Investitionen belief sich für das am 31. Dezember 2012 endende Halb-bzw. Gesamtjahr auf EUR 39 Millionen bzw. EUR 57 Millionen, wovon im Jahr EUR 40 Millionen unserem kontrollierten Portfolio aufgrund von Leistungssteigerungen im Portfolio zuzurechnen sind, während EUR 17 Millionen Wertzuwachs auf das geförderte Finanzportfolio entfallen.

Seit seiner Gründung hat European Capital EUR 3,5 Milliarden in 105 Portfoliounternehmen investiert und EUR 1,9 Milliarden mit der Veräußerung von Portfoliounternehmen erzielt. Diese EUR 1,9 Milliarden schließen die vollständige Ausgliederung von 45 Portfoliounternehmen ein, wobei wir eine Gesamtsumme von EUR 1,2 Milliarden erwirtschaften konnten. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

-- EUR 826 Millionen Kapitalrückzahlungen; -- EUR 166 Millionen Konsortialkredite und Veräußerungen; -- EUR 128 Million Einlösung von PIK-Anleihen und Dividenden; und -- EUR 113 Millionen Veräußerung von Anteilskapital.

Diese Veräußerungen führten insgesamt zu einem internen Zinssatz (IRR) von 9,9 %. Der interne Zinssatz der Kapitalinvestitionen dieser ausgegliederten Portfoliounternehmen betrug 29,1 %.

Der Verkehrswert des Portfolios von European Capital betrug zum 31. Dezember 2012 EUR 1,2 Milliarden; dies entspricht einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von EUR 25 Millionen pro Portfoliounternehmen. Zum 31. Dezember 2012 betrug der Verkehrswerte der größten Beteiligung von European Capital 15,0 % des gesamten Investitionsvolumens und der Verkehrswert der zehn größten Beteiligungen 56,4 % des gesamten Investitionsvolumens.

Mit Stichtag 31. Dezember 2012 wurden zinslos gestellte Darlehen mit einem Anschaffungswert von EUR 307 Millionen und einem Verkehrswert von EUR 60 Millionen erfasst, dies entspricht 8,0 % des Verkehrswertes aller Darlehen. Im Vergleich dazu betrug der Anschaffungswert der zinslos gestellten Darlehen zum 30. Juni 2012 EUR 263 Millionen und der Verkehrswert EUR 60 Millionen, d. h., 8,2 % des Verkehrswertes aller Darlehen. Der Verkehrswert der Darlehen blieb in der zweiten Jahreshälfte stabil, obwohl die Kosten für zinslos gestellte Darlehen aufgrund der Verlagerung von Darlehen ohne Verkehrswert auf Zinslosstatus stiegen.

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE BILANZ Zum 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2011 (Beträge in Tausend) 31. 31. 31. Dezember 2012 Dezember Dezember gegenüber 2012 2011 31. Dezember 2011 ---- ---- ----------------- EUR EUR EUR % Aktiva Investitionen zum Verkehrswert (Kostenbasis jeweils EUR 1.650.113, EUR 1.568.941 und EUR 1.555.191) 1.126.862 973.607 153.255 16 % Barmittel und Barmitteläquivalente 2.573 2.803 (230) -8 % Eingeschränkt verfügbare Barmittel und Barmitteläquivalente 87.569 142.056 (54.487) -38 % Zinsforderungen 3.603 5.588 (1.985) -36 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 9 - 9 100 % Sonstiges 5.191 4.529 662 15 % ----- ----- --- --- Summe Aktiva 1.225.807 1.128.583 97.224 9 % ========= ========= ====== === Passiva und Eigenkapital Finanzverbindlichkeiten (fällig innerhalb eines Jahres, jeweils EUR 1.074, EUR 1.965 und EUR 2.356) 441.846 439.017 2.829 1 % Zahlbar an European Capital Financial Services (Guernsey) Limited 2.123 1.439 684 48 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 26.571 24.238 2.333 10 % Sonstiges 50.467 37.153 13.314 36 % ------ ------ ------ --- Summe Passiva 521.007 501.847 19.160 4 % ------- ------- ------ --- Eigenkapital: Grundkapital 224.475 224.475 - 0 % Unverteilter realisierter Reingewinn 1.098.368 1.078.718 19.650 2 % Nicht realisierte Nettowertminderung von Fremdwährungen (101.090) (110.079) 8.989 8 % Nicht realisierte Nettowertminderung von Investitionen (516.953) (566.378) 49.425 9 % -------- -------- ------ --- Summe Eigenkapital 704.800 626.736 78.064 12 % ------- ------- ------ --- Summe Passiva und Eigenkapital 1.225.807 1.128.583 97.224 9 % ========= ========= ====== === UB = unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sechs Monate und Gesamtjahr zum 31. Dezember 2012 und 2011 (Beträge in Tausend) Sechs Monate zum Sechs Monate zum 31. Dezember 31. Dezember ------------ ------------ 2012 2011 2012 gegenüber 2011 ---- ---- ------------------- EUR EUR EUR % (ungeprüft) (ungeprüft) BETRIEBSERGEBNIS: Zins- und Dividendenerträge 44.969 39.484 5.485 14 % Gebühren und sonstige Erträge 123 407 (284) -70 % --- --- ---- ---- Summe Betriebsergebnis 45.092 39.891 5.201 13 % ------ ------ ----- --- BETRIEBSAUFWAND: Zinsen 10.521 13.584 (3.063) -23 % Managementgebühr 11.452 11.686 (234) -2 % Gemein- und Verwaltungskosten 1.299 1.015 284 28 % ----- ----- --- --- Summe Betriebsaufwand 23.272 26.285 (3.013) -11 % ------ ------ ------ ---- BERTIEBSERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN 21.820 13.606 8.214 60 % Rückstellungen für Ertragssteuern (31) (44) 13 30 % --- --- --- --- NETTOBETRIEBSERGEBNIS 21.789 13.562 8.227 61 % ------ ------ ----- --- Realisierter Nettoverlust aus Schuldentilgung - - - 100 % --- --- --- ---- Realisierter Nettoertrag aus Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen 925 (13.208) 14.133 107 % Währungsumrechnung 3.004 (9.335) 12.339 132 % Derivatgeschäfte (3.212) (289) (2.923) -1011 % ------ ---- ------ ------ Summe realisierter Nettoerträge aus Investitionen 717 (22.832) 23.549 103 % --- ------- ------ ---- REALISIERTE NETTOERTRÄGE / (VERLUSTE) 22.506 (9.270) 31.776 UB ------ ------ ------ --- Nicht realisierter Nettowertzuwachs / (-minderung) von Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen 38.768 (101.955) 140.723 138 % Währungsumrechnung (2.694) 23.294 (25.988) -112 % Derivatgeschäfte (3.470) (164) (3.306) -2016 % ------ ---- ------ ------ Summe nicht realisierter Nettowertzuwachs / (-minderung) von Investitionen 32.604 (78.825) 111.429 141 % ------ ------- ------- ---- NETTOZUWACHS (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT EUR55.110 (88.095) EUR143.205 UB ("REINGEWINN") ======= ======= ======== === Jahr zum Jahr zum 31. Dezember 31. Dezember ------------ ------------ 2012 2011 2012 gegenüber 2011 ---- ---- ------------------- EUR EUR EUR % BETRIEBSERGEBNIS: Zins- und Dividendenerträge 69.227 EUR105.724 EUR(36.497) -35 % Gebühren und sonstige Erträge 723 915 (192) -21 % ---- Summe Betriebsergebnis 69.950 106.639 (36.689) -34 % ------ ------- ------- ---- BETRIEBSAUFWAND: Zinsen 23.818 26.471 (2.653) -10 % Managementgebühr 22.695 22.666 29 0 % Gemein- und Verwaltungskosten 2.248 4.718 (2.470) -52 % ---- Summe Betriebsaufwand 48.761 53.855 (5.094) -9 % ------ ------ ------ --- BERTIEBSERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN 21.189 52.784 (31.595) -60 % Rückstellungen für Ertragssteuern (50) (88) 38 43 % --- --- --- --- NETTOBETRIEBSERGEBNIS 21.139 52.696 (31.557) -60 % ------ ------ ------- ---- Realisierter Nettoverlust aus Schuldentilgung - (8.240) 8.240 100 % --- ------ ----- ---- Realisierter Nettoertrag aus Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen 445 (28.826) 29.271 102 % Währungsumrechnung 4.815 (5.307) 10.122 191 % Derivatgeschäfte (6.749) 3.492 (10.241) -293 % ----- Summe realisierter Nettoerträge aus Investitionen (1.489) (30.641) 29.152 95 % ------ ------- ------ --- REALISIERTE NETTOERTRÄGE / (VERLUSTE) 19.650 13.815 5.835 42 % ------ ------ ----- --- Nicht realisierter Nettowertzuwachs / (-minderung) von Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen 56.504 (3.624) 60.128 UB Währungsumrechnung 8.989 (11.932) 20.921 175 % Derivatgeschäfte (7.079) (599) (6.480) -1082 % ------ Summe nicht realisierter Nettowertzuwachs / (-minderung) von Investitionen 58.414 (16.155) 74.569 462 % ------ ------- ------ ---- NETTOZUWACHS (-MINDERUNG) DES NETTOVERMÖGENS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT EUR78.064 EUR(2.340) EUR80.404 UB ("REINGEWINN") ======= ======= ======= === UB = unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED SONSTIGE FINANZINFORMATIONEN Sechs Monate zum 31. Dezember 2012, 30. Juni 2012 und 31. Dezember 2011 (Beträge in Tausend) (ungeprüft)

Sechs Monate zum 31. Dezember 2012 Sechs Monate zum gegenüber 31. Dezember 2012 30. Juni 2012 30. Juni 2012 ----------------- ------------- ------------- EUR EUR EUR % Neue Investitionen: Vorrangige Verbindlichkeiten 32.345 89.269 (55.424) -62 % Nachrangige Verbindlichkeiten 23.720 2.713 21.007 UB Wandelschuldverschreibungen - - - 100 % Vorzugsaktien - 5 (5) -100 % Kernkapital - 3.001 (3.001) -100 % --- ----- ------ ----- Summe 56.065 94.988 (37.423) -39 % ====== ====== ======= ==== Zusatzfinanzierung für Übernahmen 56.065 83.725 (26.160) -31 % Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen - 11.263 (11.263) -100 % --- ------ ------- ----- Summe 56.065 94.988 (37.423) -39 % ====== ====== ======= ==== Veräußerungen: Kapitalvorauszahlungen 21.120 47.751 (26.631) -56 % Geleistete Zahlungen für aufgelaufene Zinsen und Dividenden in Form zusätzlicher Anteile und Emissionsdisagio (OID) 3.179 6.261 (3.082) -49 % Verkauf von Beteiligungen 2.050 - 2.050 100 % Verkauf von Darlehen 316 1.494 (1.178) -79 % --- ----- ------ ---- Summe 26.665 55.506 (28.841) -52 % ====== ====== ======= ==== Wertzuwachs, Wertminderung, Erträge und Verluste Realisierte Bruttoerträge 5.877 - 5.877 100 % Realisierte Bruttoverluste (6.802) (276) (6.526) -2364 % ------ ---- ------ ------ Portfolio-Nettoerträge (-verluste) (925) (276) (649) -235 % Fremdwährung (3.004) 1.812 (4.816) -266 % Derivatgeschäfte 3.212 (3.385) 6.597 195 % Schuldentilgung - (152) 152 100 % --- ---- --- ---- Realisierte Nettoverluste (717) (2.001) 1.284 64 % ---- ------ ----- --- Nicht realisierter Bruttowertzuwachs von Portfolioinvestitionen 44.107 72.856 (28.749) -39 % Nicht realisierte Bruttowertminderungen von Portfolioinvestitionen (82.028) (56.779) (25.249) -44 % Storno nicht realisierter (Wertminderungen) Wertzuwächse aus vorhergehenden Perioden nach Realisierung (847) 1.465 (2.312) -158 % ---- ----- ------ ----- Nicht realisierte Nettowertminderungen von Portfolioinvestitionen (38.768) 17.542 (56.310) -321 % Fremdwährung (2.694) 11.660 (14.354) -123 % Derivatgeschäfte (3.470) (3.609) 139 4 % ------ ------ --- --- Nicht realisierte Nettowertminderungen von Investitionen (44.932) 25.593 (70.525) -276 % ------- ------ ------- ----- Erträge, Verluste, Wertzuwächse und Wertminderungen (netto) (45.649) 23.592 (69.241) -293 % ======= ====== ======= ===== Sonstige Finanzdaten: Nettoinventarwert 704.800 649.678 55.122 8 % Finanzverbindlichkeiten 441.846 434.579 7.267 2 % Anlagendeckungsgrad 260 % 249 % Verschuldungsgrad 0,6 x 0,7 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes aus Kreditfinanzierungen 5,8 % 2,1 % 0,7 % 33 % Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert 307.172 263.429 88.431 34 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert 59.975 60.483 19.416 32 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Anschaffungswert am gesamten Kreditbestand 26,5 % 24,9 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Verkehrswert am gesamten Kreditbestand 7,5 % 8,2 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert in Prozent des zinslos gestellten Kreditbestands zum Anschaffungswert 19,5 % 23,0 % Eigenkapitalrendite: Nettobetriebsergebnis in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 1,8 % 1,1 % Realisierte Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 1,6 % -1,0 % Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals in den vergangenen zwölf Monaten 11,8 % -9,8 % Nettobetriebsergebnis des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 3,6 % -0,1 % Realisierte Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 3,7 % -0,4 % Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 16,3 % 7,1 %

Sechs Monate zum 31. Dezember 2012 gegenüber 31. Dezember 2011 31. Dezember 2011 ----------------- ----------------- EUR EUR % Neue Investitionen: Vorrangige Verbindlichkeiten - - 100 % Nachrangige Verbindlichkeiten 212 23.508 UB Wandelschuldverschreibungen 223 (223) -100 % Vorzugsaktien - - 100 % Kernkapital 2.874 (2.874) -100 % ----- ------ ----- Summe 3.309 20.411 UB ===== ====== === Zusatzfinanzierung für Übernahmen 297 57.268 UB Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 3.012 (3.012) -100 % ----- ------ ----- Summe 3.309 54.256 UB ===== ====== === Veräußerungen: Kapitalvorauszahlungen 47.688 (26.568) -56 % Geleistete Zahlungen für aufgelaufene Zinsen und Dividenden in Form zusätzlicher Anteile und Emissionsdisagio (OID) 14.338 (11.159) -78 % Verkauf von Beteiligungen 1.293 757 59 % Verkauf von Darlehen 15.992 (15.676) -98 % ------ ------- ---- Summe 79.311 (52.646) -66 % ====== ======= ==== Wertzuwachs, Wertminderung, Erträge und Verluste Realisierte Bruttoerträge 419 5.458 UB Realisierte Bruttoverluste (13.627) 6.825 50 % ------- ----- --- Portfolio-Nettoerträge (- verluste) (13.208) 12.283 93 % Fremdwährung (9.335) 6.331 68 % Derivatgeschäfte (289) 3.501 UB Schuldentilgung - - 100 % --- --- ---- Realisierte Nettoverluste (22.832) 22.115 97 % ------- ------ --- Nicht realisierter Bruttowertzuwachs von Portfolioinvestitionen 40.142 3.965 10 % Nicht realisierte Bruttowertminderungen von Portfolioinvestitionen (158.510) 76.482 48 % Storno nicht realisierter (Wertminderungen) Wertzuwächse aus vorhergehenden Perioden nach Realisierung 16.413 (17.260) -105 % ------ ------- ----- Nichtrealisierte Nettowertminderungen von Portfolioinvestitionen (101.955) 63.187 62 % Fremdwährung 23.294 (25.988) -112 % Derivatgeschäfte (164) (3.306) -2016 % ---- ------ ------ Nicht realisierte Nettowertminderungen von Investitionen (78.825) 33.893 43 % ------- ------ --- - Erträge, Verluste, Wertzuwächse und Wertminderungen (netto) (101.657) 56.008 55 % ======== ====== === Sonstige Finanzdaten: Nettoinventarwert 626.736 78.064 12 % Finanzverbindlichkeiten 439.017 2.829 1 % Anlagendeckungsgrad 243 % Verschuldungsgrad 0,7 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes aus Kreditfinanzierungen 6,5 % -3,7 % -56,9 % Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert 244.947 106.913 44 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert 39.940 39.959 100 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Anschaffungswert am gesamten Kreditbestand 23,0 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Verkehrswert am gesamten Kreditbestand 5,6 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert in Prozent des zinslos gestellten Kreditbestands zum Anschaffungswert 16,3 % Eigenkapitalrendite: Nettobetriebsergebnis in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 4,2 % Realisierte Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert in den vergangenen zwölf Monaten 1,1 % Erträge in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals in den vergangenen zwölf Monaten -0,4 % Nettobetriebsergebnis des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert 2,2 % Realisierte Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert -1,5 % Erträge des laufenden Halbjahres in Prozent des durchschnittlichen Eigenkapitals zum Anschaffungswert, annualisiert -26,2 % UB = unbedeutend NA = nicht anwendbar

EUROPEAN CAPITAL LIMITED INFORMATIONEN ZUM KONSTANT GEHALTENEN POOL Portfoliostatistik zu Investitionen, die in jedem der folgenden Jahre getätigt wurden (Beträge in Tausend) (ungeprüft)

Portfoliostatistik (1) (14) 2005 2006 2007 Interner Zinssatz aller Investitionen zum Verkehrswert(1) (14) 12,0 % 7,0 % (0,7) % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Investitionen zum Verkehrswert (2) (14) 14,3 % 8,5 % 1,8 % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Portfoliounternehmen zum Verkehrswert (14) 14,4 % 9,5 % 9,4 % Interner Zinssatz aller Eigenkapitalanlagen zum Verkehrswert (1) (3) (14) 4,8 % 11,3 % (11,1) % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Eigenkapitalanlagen (2) (3) (4) (14) 21,1 % 24,1 % (42,9) % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Portfoliounternehmen nur Eigenkapital (3) (4) (14) 21,1 % 34,4 % 18,7% Interner Zinssatz aller One Stop Buyout(R)Investitionen zum Verkehrswert(1) (14) (9,9) % 11,8 % (16,0) % Interner Zinssatz aller laufenden One Stop Buyout(R)Investitionen zum Verkehrswert (1) (14) (11,0) % 10,9 % (7,6) % Interner Zinssatz aller ausgegliederten One Stop Buyout(R)Investitionen (2) (3) (14) 6,9 % 16,9 % (47,2) % Getätigte Investitionen (14) EUR 240.673 EUR 1.242.200 EUR 1.535.235 Summe Ausgliederungen und Vorauszahlungen für getätigte Investitionen (14) EUR 262.607 EUR 835.868 EUR 726.390 Summe Zinsen, Dividenden und eingehobene Gebühren (14) EUR 81.216 EUR 186.571 EUR 334.000 Summe realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Investitionen EUR 11.342 EUR (53.152) EUR (44.670) Aktuelle Investitionskosten EUR 16.804 EUR 412.230 EUR 870.460 Aktueller Verkehrswert der Investitionen EUR 3.848 EUR 362.501 EUR 478.822 Aktueller Verkehrswert der Investitionen in % der Gesamtinvestitionen zum Verkehrswert 0,3 % 32,2 % 42,5 % Nicht realisierte Nettowertminderungen (15) EUR (12.956) EUR (49.729) EUR (391.638) Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert EUR 9.212 EUR 28.470 EUR 197.427 Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert EUR 3.848 EUR 17.355 EUR 16.828 Kapitalanteile zum Verkehrswert (3) EUR 0 EUR 226.475 EUR 92.347 Verhältnis der Verschuldung zum bereinigten EBITDA (3) (6) (7) (8) (11) 8,3 3,7 6,1 Zinsdeckungsfaktor (3) (8) (11) 2,2 13,5 3,2 Schuldendeckungsquote (3) (8) (11) 1,0 2,0 1,9 Durchschnittliches Alter der Unternehmen (3) (11) 14 62 50 Beteiligungshöhe in Prozent, verwässert (3) (12) 51,1 % 67,0 % 14,1 % Durchschnittserlös (3) (9) (11) EUR 32.761 EUR 553.864 EUR 447.762 Durchschnittliches bereinigtes EBITDA (3) (6) (11) EUR 3.007 EUR 52.245 EUR 75.185 Gesamterlös(3) (9) EUR 32.761 EUR 4.984.772 EUR 13.432.871 Summe bereinigtes EBITDA (3) (6) EUR 3.007 EUR 470.201 EUR 2.255.547 % vorrangige Darlehen (3) (8) (10) 0,0 % 19,8 % 30,9 % % Darlehen mit Pfandrecht(3) (8) (10) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Portfoliostatistik (1) (14) 2008 2012 Auflaufend Interner Zinssatz aller Investitionen zum Verkehrswert(1) (14) 0,9 % 10,4 % 3,0 % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Investitionen zum Verkehrswert (2) (14) 2,3 % 0,0 % 6,5 % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Portfoliounternehmen zum Verkehrswert (14) 2,3 % 0,0 % 9,9 % Interner Zinssatz aller Eigenkapitalanlagen Zum Verkehrswert (1) (3) (14) (9,4) % 0,0 % 2,4 % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Eigenkapitalanlagen (2) (3) (4) (14) 409,6 % 0,0 % (12,9) % Interner Zinssatz aller ausgegliederten Portfoliounternehmen nur Eigenkapital (3) (4) (14) 409,6 % 0,0 % 29,1 % Interner Zinssatz aller One Stop Buyout(R)Investitionen zum Verkehrswert(1) (14) 0,0 % 0,0 % 2,3 % Interner Zinssatz aller laufenden One Stop Buyout(R)Investitionen zum Verkehrswert (1) (14) 0,0 % 0,0 % 5,5 % Interner Zinssatz aller ausgegliederten One Stop Buyout(R)Investitionen (2) (3) (14) 0,0 % 0,0 % (18,2) % Getätigte Investitionen (14) EUR 333.927 EUR 121.570 EUR 3.473.605 Summe Ausgliederungen und Vorauszahlungen für getätigte Investitionen (14) EUR 107.529 EUR 563 EUR 1.932.957 Summe Zinsen, Dividenden und eingehobene Gebühren (14) EUR 83.556 EUR 2.732 EUR 688.075 Summe realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Investitionen EUR (25.997) EUR - EUR (112.477) Aktuelle Investitionskosten EUR 240.622 EUR 110.675 EUR 1.650.791 Aktueller Verkehrswert der Investitionen EUR 170.347 EUR 111.344 EUR 1.126.862 Aktueller Verkehrswert der Investitionen in % der Gesamtinvestitionen zum Verkehrswert 15,1 % 9,9 % 100,0 % Nicht realisierte Nettowertminderungen (15) EUR (70.275) EUR 669 EUR (523.929) Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert EUR 72.063 EUR - EUR 307.172 Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert EUR 21.944 EUR - EUR 59.975 Kapitalanteile zum Verkehrswert (3) EUR 3.280 EUR 861 EUR 322.963 Verhältnis der Verschuldung zum bereinigten EBITDA (3) (6) (7) (8) (11) 4,8 3,5 5,3 Zinsdeckungsfaktor (3) (8) (11) 4,6 4,1 5,5 Schuldendeckungsquote (3) (8) (11) 2,2 3,3 2,1 Durchschnittliches Alter der Unternehmen (3) (11) 44 44 43 Beteiligungshöhe in Prozent, verwässert (3) (12) 1,7 % 0,4 % 26,9 % Durchschnittserlös (3) (9) (11) EUR 168.689 EUR 2.095.858 EUR 659.787 Durchschnittliches bereinigtes EBITDA (3) (6) (11) EUR 28.350 EUR 266.254 EUR 85.008 Gesamterlös(3) (9) EUR 1.180.821 EUR 25.150.296 EUR 44.478.521 Summe bereinigtes EBITDA (3) (6) EUR 198.451 EUR 3.136.428 EUR 6.063.634 % vorrangige Darlehen (3) (8) (10) 0,0 % 85,5 % 27,9 % % Darlehen mit Pfandrecht(3) (8) (10) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Portfoliounternehmen mit Mehrheitsbeteiligung ("MOPC") 2005-2008 Konstant gehaltene Pools Anzahl der MOPC 8 Gesamterlöse (9) EUR617.749 Summe Bruttogewinne(9) EUR295.864 Summe bereinigtes EBITDA (6) EUR78.171 Summe Kapitalaufwand(9) EUR14.339 Summe aktueller Investitionen von European Capital in MOPC zum Verkehrswert EUR386.392 Summe aktueller Investitionen von European Capital in MOPC zum Anschaffungswert EUR508.552 Summe aktueller Investitionen von European Capital in Schuldverschreibungen von MOPC zum Verkehrswert EUR118.708 Summe aktueller Investitionen von European Capital in Schuldverschreibungen von MOPC zum Anschaffungswert EUR161.765 Verwässerter prozentualer Anteilsbesitz von European Capital an MOPC(12) 70,4 % Summe Barmittel EUR93.104 Summe Aktiva EUR741.695 Gesamtverschuldung EUR530.442 Summe Drittkredite zum Anschaffungswert EUR347.914 Ausgewiesenes Eigenkapital (16) EUR246.536 ------------------------------- -------

Die konstant gehaltene Pool-Klassifizierung basiert auf dem Jahr, in dem die Investition erstmalig vorgenommen wurde. Darauf folgende zusätzliche Investitionen sind im konstant gehaltenen Pool-Jahr der Erstinvestition enthalten. Von 2009 bis 2011 kamen keine neuen Investitionen hinzu.

(1) Ausgliederung der Investitionen zum Verkehrswert nach US-GAAP angenommen. (2) Enthält alle vollständig ausgegliederten Beteiligungen von bestehenden Portfoliounternehmen. (3) Investitionen in strukturierte Produkte nicht berücksichtigt. (4) Eigenkapitalinvestitionen, die sich aus Umschuldungsmaßnahmen sowie aus Optionsscheinen ergeben, die auf der Emission von Schuldtiteln beruhen, werden nicht berücksichtigt. (5) Investitionen in Portfoliounternehmen mit Mehrheitsbeteiligung ("MOPC") beziehen sich auf Beteiligungen, bei denen European Capital bzw. dessen angeschlossene Unternehmen einen Anteil von 50 % oder mehr auf voll verwässerter Basis besitzen bzw. auf Portfoliounternehmen, in denen sie mehr als 50 % der Mitglieder des Aufsichtsrats stellen. (6) Das bereinigte EBITDA kann bestimmte Anpassungen des berichteten EBITDA eines Portfoliounternehmens beinhalten. Dies betrifft nicht wiederkehrende, ungewöhnliche oder seltene Posten bzw. sonstige Pro-forma-Posten oder Ereignisse, mittels derer die laufenden Erträge normalisiert werden. Käufer könnten dies bei Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse in Betracht ziehen. Diese naturgemäß sehr subjektiven Anpassungen können äußerst umfangreich sein. Das für Portfoliounternehmen berichtete EBITDA bezieht sich auf die vergangenen zwölf Monate bzw. je nach Fall auf Prognosen der kommenden zwölf Monate oder auf Hochrechnungen der aktuellen Ergebnisse auf Jahresbasis. (7) Für Portfoliounternehmen mit einem nominal bereinigten EBITDA-Betrag wird der maximale Verschuldungsgrad des Portfoliounternehmens auf das 15-Fache des bereinigten EBITDA beschränkt. (8) Investitionen, die ausschließlich auf Eigenkapital beruhen, werden nicht berücksichtigt. (9) Für die letzten zwölf Monate bzw. je nach für Fall Prognosen der kommenden zwölf Monate. (10) Als prozentualer Anteil unserer gesamten Schuldeninstrumente. (11) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Verkehrswerts. (12) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Verkehrswerts von Eigenkapitalbeteiligungen. (13) Nicht auf Euro lautende Beträge werden zum jeweiligen Wechselkurs am Tag der ursprünglichen Investition umgerechnet. (14) Nicht auf Euro lautende Salden werden, mit Ausnahme der unter (13) genannten, zum jeweiligen Wechselkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. (15) Wertzuwächse (Wertminderungen) der in der Bilanz erfassten Beteiligungen ohne Neubewertung durch Wechselkurse. (16) Errechnet als geschätzter Unternehmenswert der MOPC abzüglich der Kostenbasis aller ausstehenden Schulden der MOPC.

WICHTIGE ERKLÄRUNGEN NIV Alle in dieser Mitteilung aufgeführten oder zitierten bewertungstechnischen Informationen bezüglich der Portfoliounternehmen von European Capital wurden seitens des Aufsichtsrates von European Capital in gutem Glauben und in Übereinstimmung mit vergangener Praxis mit dem Zweck erstellt, der Berichtspflicht jeweils anwendbarer Gesetzte zu entsprechen.

Vorausschauende Aussagen Dieses Dokument kann "vorausschauende Aussagen" enthalten. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Vorkommnisse beziehen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten stehen mit Faktoren in Zusammenhang, die sich der unmittelbaren Kontrolle von European Capital entziehen und nicht präzise eingeschätzt werden können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Abschlusses von Transaktionen, Veränderungen der Zinssätze, die Verfügbarkeit von Transaktionen, Veränderungen der regionalen, nationalen bzw. internationalen Wirtschaftsbedingungen sowie Veränderungen der Bedingungen innerhalb von Branchen, in die European Capital investiert hat. Daher können tatsächliche Ergebnisse und Resultate erheblich von explizit oder implizit in diesen vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen und Resultaten abweichen.

Die oben aufgeführten Leistungsdaten geben Auskunft über vergangene Leistungen von European Capital. Leistungen aus der Vergangenheit enthalten keinerlei Garantien für zukünftige Ergebnisse und die Investitionsrendite sowie der Kapitalwert von Investitionen in European Capital werden aller Voraussicht nach Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus können die aktuellen Leistungen von European Capital niedriger oder höher als die aufgeführten Leistungsdaten ausfallen.

Grundlagen der Erstellung Diese Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung wurde erstellt, um zusätzliche transparente Informationen über European Capital bereitzustellen. Sie sollte daher von niemandem als Entscheidungsgrundlage für andere Zwecke herangezogen werden. Bestimmte Finanzinformationen in dieser Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung beruhen auf dem ungeprüften betrieblichen Rechnungswesen. Nichts in diesem Dokument ist als Gewinnvorschau gedacht und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

ÜBER EUROPEAN CAPITAL European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Eigenkapital, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von EUR 1,2 Milliarden verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital"). Das Unternehmen wird von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" bzw. der "Investmentmanager") gemanagt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Der Investmentmanager verfügt über Niederlassungen in London und Paris. Zum 31. Dezember 2012 beschäftigte der Investmentmanager 5 Investmentteams mit 22 Investmentfachleuten sowie 27 Kundendienstmitarbeiter. European Capital und American Capital befassen sich mit Investitionschancen bei vorrangiger und Mezzaninfinanzierung von 10 Millionen bis 40 Millionen entweder in Euro oder Pfund Sterling sowie mit One Stop Buyouts® bis zu 400 Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf www.EuropeanCapital.com.

ÜBER AMERICAN CAPITAL American Capital, Ltd. ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter. American Capital initiiert, zeichnet und verwaltet Investitionen in mittelständisches Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des Unternehmens. American Capital verwaltet ein Vermögen von $ 18,6 Milliarden, darunter in seiner Bilanz ausgewiesenes Vermögen sowie Gebühren erwirtschaftendes Vermögen, das von angeschlossenen Managern mit einem verwalteten Gesamtvermögen von $ 117 Milliarden (einschließlich fremdfinanziertes Vermögen) verwaltet wird. Über ein angeschlossenes Unternehmen managt American Capital die börsennotierte American Capital Agency Corp. mit einer Marktkapitalisierung von ca. $ 13 Milliarden und American Capital Mortgage Investment Corp. mit einer Marktkapitalisierung von ca. $ 1,5 Milliarden. American Capital und seine Tochtergesellschaft European Capital verfügt über acht Niederlassungen in den USA und Europa, die an Investitionsmöglichkeiten von $ 10 Millionen bis zu $ 750 Millionen interessiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.AmericanCapital.com.

