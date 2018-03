Kanzlertour 2013 - Faymann: Bankgeheimnis schützen, Steuerbetrüger bekämpfen

"Kluft zwischen Arm und Reich in Europa muss geschlossen werden"

Innsbruck (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat am Freitagabend bekräftigt, dass die SPÖ das Bankgeheimnis bewahren wolle, aber kompromisslos gegen Steuerbetrug vorgehen werde. "Wir schützen das Bankgeheimnis, aber wir werden gegen internationalen Steuerbetrug ankämpfen", sagte der SPÖ-Bundesvorsitzende auf der ersten Station der "Kanzlertour 2013" im Congress Innsbruck.

"Die Sozialdemokratie schützt keine Menschen, die ihr Geld vor der Steuer verstecken wollen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird die Steuer vom Gehalt abgezogen - auch die Reichen müssen Steuern zahlen. Wir schützen nicht die, die etwas verheimlichen wollen", fügte Faymann hinzu.

In seiner Rede nahm der Bundeskanzler auch auf die aktuelle europäische Wirtschaftslage Bezug. "Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben die Banken retten müssen. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass die Finanzwirtschaft strenger reguliert wird. Dafür setzen wir Sozialdemokraten uns ein", sagte Faymann.

Die Sozialdemokratie sei die Kraft, die die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich in Europa schließen könne. "Wenn es uns nicht gäbe, man müsste uns erfinden", meinte der Bundeskanzler. "Gerade in der im Alpenraum so wichtigen Region Tirol ist es wichtig, eine starke Sozialdemokratie zu haben", betonte Faymann im Hinblick auf die Landtagswahlen am 28. April.

"Wir haben bei der Landtagswahl am 28. April die Möglichkeit, in Tirol einen Wechsel herbeizuführen, und die Stimmung aus dieser Wahl werden wir in die Nationalratswahl mitnehmen, um klar stärkste Kraft in diesem Land zu sein", zeigte sich der Tiroler SPÖ-Spitzenkandidat Gerhard Reheis zuversichtlich.

Abgerundet wurde der Abend durch Auftritte der Rockband "The Monroes" und der Sängerin Petra Frey. Die Kanzlertour wird Werner Faymann in den kommenden Monaten in alle österreichischen Bundesländer führen. Am Samstag ist der Bundeskanzler in Bregenz zu Gast. (Schluss) che

