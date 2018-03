TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel von Mario Zenhäusern vom 20. April 2013 - Die Nerven liegen blank

INNSBRUCK (OTS) - uTL. Während sich die ÖVP gegen drohende Stimmenverluste stemmt, träumt die versammelte Opposition von einem Machtwechsel. Von der dafür erforderlichen Einheit der Herausforderer ist aber bis dato nichts zu sehen.

Fairness ist definitiv keine politische Kategorie. Wer geglaubt hat, dass zwischen wahlwerbenden Gruppierungen zumindest so etwas wie ein grundsätzliches Übereinkommen möglich sein muss, dass gewisse Mindeststandards nicht unterschritten werden, sieht sich beinahe täglich eines Besseren belehrt. Eine Woche vor den Landtagswahlen fliegen die Hackl n tief. Und das gilt für nahezu alle Parteien und Listen.

In Fritz Dinkhausers wehleidiger Kritik an der "ÖVP-Allmacht im Landtag" z. B. schwingt der unterschwellige Vorwurf mit, der politische Gegner sei auch für die persönliche Tragik innerhalb der Liste Fritz verantwortlich. Das ist aus der untersten Schublade der Wahlkampf-Rhetorik.

Die ÖVP hat vor der Wahl ein Fairness abkommen angekündigt. Ziel war, die Plakatflut einzudämmen - in Wahrheit pflastert niemand das Land flächendeckender zu als die ÖVP.

Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Vorwärts Tirol" reden zwar viel von "fair"stärken, "fair"ändern und "fair"trauen. Parteiintern scheint Fairness aber ein Fremdwort zu sein. Die Quasi-Entmachtung von Spitzenkandidat Hans Lindenberger, dem nicht nur Anna Hosp vor die Nase gesetzt, sondern der auch inhaltlich ein ums andere Mal zurückgepfiffen wurde, ist jedenfalls kein Paradebeispiel für Fairplay.

Die SPÖ wirft der ÖVP Verzögerungstaktik bei der Lösung der Agrargemeinschafts-Problematik vor - und war selbst jahrelang als Koalitionspartner daran beteiligt, dass nichts weiterging.

Die Endlos-Turbulenzen im Team Stronach sind an dieser Stelle schon mehrfach gewürdigt worden und sprechen für sich.

Die FPÖ schließlich fühlt sich bemüßigt, mit rechtlichen Schritten zu drohen, weil ein Witzbold eines ihrer Wahlplakate durch ein Gegenplakat mit Rechtschreibfehlern konterkariert.

Diese Beispiele belegen: Die Nerven liegen blank. Es steht zu viel auf dem Spiel. Für die ÖVP, der nach der historischen Niederlage von 2008 weitere Stimmenverluste drohen. Das lässt die versammelte Opposition von einem Machtwechsel im Land träumen, weshalb die Parole "Alle gegen Platter, alle gegen die ÖVP" ausgegeben wurde. Ob der Plan aufgeht, hängt davon ab, ob die Herausforderer tatsächlich eine Einheit bilden. Und davon ist, wie das Gerangel um mögliche Landeshauptmann-Kandidaten oder der Ausschluss der FPÖ aus künftigen Koalitionsplänen zeigen, weit und breit nichts zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610