Nolek bringt bahnbrechenden portablen Lecksucher auf den Markt

Norsborg, Schweden (ots/PRNewswire) - In den vergangenen fünf Jahren investierte Nolek viel Zeit und Geld in die Entwicklung der proprietären SniffIT Technology(R). 2010 erschien zunächst eine analoge Version des Produktes. Seither arbeitete Nolek an der Digitalisierung des Produkts, der Verfeinerung der Messzelle und anderen Verbesserungen auf Grundlage von Kundenrückmeldungen. Nun ist das Produkt zur Markteinführung bereit.

Die neue Baureihe von SniffIT Digital(R) Lecksuchern stellt eine massgebliche Neuerung auf diesem Gebiet dar. Die SniffIT Digital(R) Lecksucher sind die derzeit empfindlichsten Gasdetektoren weltweit und dabei dennoch die preisgünstigsten Lecksucher im entsprechenden Empfindlichkeitsbereich.

"... man kann sich den technologischen Sprung, den Nolek mit diesen Gasdetektoren vollzogen hat, am besten vorstellen, indem man sich den Unterschied zwischen den ersten, in Autos eingebauten Mobiltelefonen und einem aktuellen iPhone vor Augen führt. Wir haben ein Produkt genommen, dass man auf dem Markt im Allgemeinen als grossen, teuren, schweren Kasten mit einem Schlauch daran kennt, und daraus ein wahrhaft mobiles Gerät gemacht, das nicht grösser ist als eine menschliche Hand und im Vergleich fast nichts wiegt. Zugleich ist die SniffIT Digital(R) Baureihe von Lecksuchern empfindlicher und kann Lecks schneller, genauer und überdies mit verschiedenen Zusatzfunktionen erfassen, welche die alte steinzeitliche Technologie nicht bieten kann.

Wir sind extrem stolz auf unsere neue SniffIT Digital(R) Baureihe von Lecksuchern, und wir sind uns sicher, dass unsere Kunden diesen technologischen Schritt nach vorn gerne mit uns gehen werden. Schon jetzt haben wir wirklich fantastische Reaktionen vom Markt bekommen, und wir freuen uns darauf, diese revolutionäre Produktreihe sowohl neuen als auch Bestandskunden weltweit anbieten zu können ... ", erklärte Pär Thomaeus, Sales Manager of Standard Products bei Nolek.

Die SniffIT Digital(R) Baureihe von Lecksuchern wird zunächst in zwei Versionen erscheinen. Der SniffIT X1 Pro & Lite zum Aufspüren von Helium und Wasserstoff und der SniffIT X3 Pro & Lite für Kühlgase. The SniffIT X1 Digital(R) kann Helium und Wasserstoff bereits ab 1*10?? mbar x l/s entdecken. The SniffIT X3 Digital(R) findet Kühlgase bereits ab einer Leckrate von 0,5 g/y.

Im kommenden Jahr werden neue Versionen der SniffIT Digital(R) Baureihe erscheinen, die andere Gase aufspüren können wie z. B. CNG.

