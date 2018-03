EANS-Adhoc: Weatherford gibt Direktorenkandidaten und Tagesordnung der Jahreshauptversammlung bekannt

19.04.2013

GENF, 19. April 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) gab heute die Direktorenkandidaten für das Jahr 2013 bekannt und setzte seine Aktionäre über die Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung 2013 in Kenntnis.

In diesem Jahr hat Weatherford zwei neue Direktorenkandidaten nominiert: John D. Gass und Francis S. Kalman. Gass ist Vice President im Ruhestand der Chevron Corporation. Er verbrachte 38 Jahre seiner beruflichen Laufbahn in Positionen mit wachsender Verantwortung und war im technischen und operativen Bereich sowie in der Geschäftsleitung von Chevron aktiv. Kalman zog sich von seinen Posten bei McDermott International zurück, wo er zuvor als Executive Vice President und Chief Financial Officer tätig war. Davor war er als Geschäftsleiter und Chief Financial Officer bei zahlreichen weiteren Unternehmen aktiv und überdies in verschiedenen Vorständen vertreten, darunter auch als Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Sollte Kalman gewählt werden, wird er den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden von Weatherfords Prüfungsausschuss übernehmen.

Weatherfords derzeitige Direktoren sind ebenfalls zur Wiederwahl nominiert - mit Ausnahme von Dr. Samuel W. Bodman, III, der in den Ruhestand tritt und sich aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl gestellt hat. Für seine Verdienste für das Unternehmen spricht Weatherford Dr. Bodman seinen tiefsten Dank aus.

Weatherfords Jahreshauptversammlung des Jahres 2013 wird am 20. Juni 2013 um 9:00 Uhr im Mandarin Oriental Hotel, Quai Turrettini 1, 1201 Genf, Schweiz, stattfinden. Folgende Programmpunkte stehen an:

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ 1. Verabschiedung des Geschäftsberichts des Jahres 2012, des Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2012 und der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzen von Weatherford International Ltd. für das Geschäftsjahr 2012.

2. Entbindung des gesamten Vorstands sowie der Vorstandsmitglieder von der Haftpflicht nach schweizerischem Recht für das Jahr zum 31. Dezember 2012.

3. Wahl der folgenden Direktorenkandidaten, die ihre Ämter bis zur Jahreshauptversammlung 2014 bekleiden werden: Dr. Bernard J. Duroc-Danner, Nicholas F. Brady, David J. Butters, John D. Gass, Francis S. Kalman, William E. Macaulay, Robert K. Moses, Jr., Dr. Guillermo Ortiz, Sir Emyr Jones Parry und Robert A. Rayne.

4. Bestätigung der Ernennung von KPMG LLP zur unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Weatherford International Ltd. und Abstimmung über die Ernennung der KPMG AG zum gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftsprüfer von Weatherford International Ltd. für das Jahr zum 31. Dezember 2013.

5. Billigung einer Satzungsänderung von Weatherford International Ltd. zur Genehmigung eines emissionsfähigen genehmigten Aktienkapitals von bis zu 18,22 % des derzeit gezeichneten Kapitals und zur Erteilung einer Genehmigung an den Vorstand zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital während des Zeitraums vom 20. Juni 2013 bis 20. Juni 2015.

6. Verabschiedung eines konsultativen Beschlusses über die Vergütung der namentlich genannten Vorstandsmitglieder.

7. Sonstige Angelegenheiten aller Art, die vor der Versammlung ordnungsgemäß eingebracht werden dürfen.

Als Stichtag zur Bestimmung der eingetragenen Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Versammlung teilnahme- und stimmberechtigt sind oder Stimmrechtsvertreter ernennen dürfen, die sie im Rahmen der Versammlung, etwaiger Vertagungen oder Terminverschiebungen vertreten werden, hat Weatherford International Ltd. den Geschäftsschluss am 30. Mai 2013 gewählt.

Zusatzinformationen - und wo diese zu finden sind

Weatherford International Ltd. hat der US-amerikanischen Börsenaufsicht "SEC" (U.S. Securities and Exchange Commission) eine vorläufige Fassung der Stimmrechtsvollmacht für die bevorstehende Jahreshauptversammlung 2013 vorgelegt. Das Dokument muss von der SEC geprüft werden und wird voraussichtlich bis Ende des Monats fertiggestellt. Neben zusätzlichen Informationen über Weatherford enthält das Dokument auch Informationen über dessen Grundsätze der Unternehmensführung, die Vorstandsvergütung und sonstige, die Versammlung betreffende Angelegenheiten. Bis zur Vorlage einer endgültigen Stimmrechtsvollmacht bei der SEC kann sich das Dokument noch ändern. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, die Stimmrechtsvollmacht Weatherfords (einschließlich der endgültigen Fassung, sobald diese verfügbar ist) sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthält.

Weatherford veröffentlicht seinen Jahresbericht auf Formular 10-K, seine Quartalsberichte auf Formular 10-Q, laufende Berichte auf Formular 8-K sowie gemäß Paragraf 16 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 eingereichte Berichte und Ergänzungen dieser Berichte, die der SEC vorgelegt bzw. dieser zur Verfügung gestellt wurden, kostenlos auf seiner Website. Die Dokumente werden so schnell wie praktisch möglich bereitgestellt, nachdem sie von Weatherford bei der SEC auf elektronischem Weg eingereicht bzw. der Behörde vorgelegt wurden.

Kopien der Stimmrechtsvollmacht Weatherfords für die bevorstehende Jahreshauptversammlung 2013 sowie der bei der SEC eingereichten bzw. ihr vorgelegten Dokumente sind bzw. werden kostenlos auf der von der SEC betriebenen Website unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt und können alternativ auch auf der Website von Weatherford International Ltd. unter www.weatherford.com in der Rubrik "Investor Relations" abgerufen werden. Dies gilt auch für die erforderlichen Unterlagen zur Abstimmung über Aktien, sobald diese verfügbar sind. Kostenlos erhältlich sind diese Unterlagen auch unter der gebührenpflichtigen Rufnummer +1 (713) 836-4000 von Weatherford International Ltd. bzw. unter den folgenden Rufnummern und auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse:

Weatherford International Ltd.

Anlegerpflege

4-6 Rue Jean-Francois Bartholoni

1204 Genf, Schweiz

Ansprechpartner: John H. Briscoe +1.713.836.4610 Senior Vice President und Chief Financial Officer Karen David-Green +1.713.836.7430 Vice President - Anlegerpflege

An der Einholung von Vollmachten beteiligte Parteien

Weatherford International Ltd., dessen Direktoren, Vorstandsmitglieder, bestimmte weitere Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter sowie Phoenix Advisory Services als zuständige Stelle für Stimmrechtsvollmachten und Herr Gass und Herr Kalman als Direktorenkandidaten können bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit den geplanten Vorgängen, über die im Zuge der ordentlichen Jahreshauptversammlung für Aktionäre von Weatherford International Ltd. des Jahres 2013 abgestimmt wird, als beteiligte Parteien gelten. Informationen über die Direktoren und Vorstandsmitglieder von Weatherford International Ltd., die entsprechend den Regelungen der SEC bei der Einholung von Vollmachten als beteiligte Parteien gelten können, sowie über deren direkte und indirekte Interessen, ob in Form von Anteilsbesitz oder sonstiger Art, die im Übrigen von den allgemeinen Interessen der Aktionäre von Weatherford International Ltd. abweichen können, sind in der vorläufigen Stimmrechtsvollmacht zur ordentlichen Jahreshauptversammlung für Aktionäre von Weatherford International Ltd. des Jahres 2013 enthalten, die der SEC am 18. April 2013 vorgelegt wurde. Derartige Informationen können auch Gegenstand weiterer relevanter Unterlagen sein, die der SEC bereits vorliegen oder noch vorgelegt werden. Hierzu zählt auch die endgültige Stimmrechtsvollmacht, sobald sie fertiggestellt ist. Derartige Veröffentlichungen sind auf den oben genannten Websites zu finden und können wie oben beschrieben auch auf Anfrage an das Unternehmen bestellt werden.

