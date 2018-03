"Unternehmen Österreich 2025" zeichnet positives Zukunftsbild Österreichs

Staatssekretär Kurz diskutierte gemeinsam mit Vertretern der Initiative "Unternehmen Österreich 2025" die Ergebnisse der Expertengruppe "Vielfalt, Begegnung und Integration"

Wien (OTS) - "Qualifizierte Zuwanderung, eine gelungene Integration sowie eine international orientierte Gesellschaft sind der Motor für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Die Erhaltung der Sozialsysteme und die Bedeutung Österreichs als Wirtschaftsstandort werden künftig von der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft abhängen", sagte sagte Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz im Rahmen der fünften Dialogveranstaltung von "Unternehmen Österreich 2025".

"Unternehmen Österreich 2025" ist eine unabhängige Zukunftsinitiative, die sich aus Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammensetzt. Ziel der Initiative ist es, als wirtschaftsorientierter Impulsgeber für die Politik zu fungieren. Um Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Lebensqualität zu sichern, sieht die Initiative politischen Handlungsbedarf.

Zwischen Mai und Oktober 2012 wurden von der Initiative "Unternehmen Österreich 2025" Strategien im Bereich der Integration ausgearbeitet. Diese Ergebnisse wurden nun im Rahmen der fünften Dialogveranstaltung mit einer Expertengruppe diskutiert.

"Unternehmen Österreich 2025" sieht im Bereich der Integration ein durchwegs positives Zukunftsbild: Die österreichische Gesellschaft werde sich 2025 durch Offenheit und ein hohes Maß an Internationalität auszeichnen. Vielfalt werde als Vorteil anerkannt und geschätzt. Eine nachhaltige Integration werde in Österreich als selbstverständliche Praxis gesehen.

Damit dieses Zukunftsbild auch Realität werden könne, setzt Staatssekretär Kurz in seiner Arbeit auf zentrale Maßnahmen: Vom Kindergarten bis zum Berufseinstieg müssen sprachliche Förderungen und Bildungsangebote durchgehend und niederschwellig angeboten werden. Vereinfachter Zugang zum Arbeitsmarkt und Teilnahme an gemeinschaftlichen Organisationen stellen weitere Eckpfeiler gelungener Integration dar.

Um diese Zukunftsbild verwirklichen zu können, brauche es klare Rahmenbedingungen und ausformulierte Erwartungshaltungen. "Wir setzen dabei auf das Erlernen der deutschen Sprache, auf den Leistungsbegriff sowie auf die in Kürze präsentierte Werte-Fibel, die vermitteln soll, welche Gesetze, Werte, Regeln es in Österreich gibt. Damit können sich Menschen, die neu nach Österreich kommen, besser orientieren und auch schneller in Österreich ankommen", sagte Kurz.

