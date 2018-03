"im ZENTRUM": Schutzlos gegen Terror?

Am 21. April um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Terror ist zurück: Amerika steht wieder im Bann von Gewalt - mit einer Wucht, wie man sie seit 9/11 nicht erlebt hat -und möglicherweise wieder mit islamistischem Hintergrund. Nach dem Anschlag auf den Bostoner Marathon herrscht in der Metropole von Massachusetts zurzeit Ausnahmezustand - zwei Brüder aus dem Kaukasus werden für das Blutbad verantwortlich gemacht. Sie haben zugeschlagen, wo die Gesellschaft am leichtesten verwundbar ist: bei einer öffentlichen Großveranstaltung, dort, wo die Sicherheit am schwierigsten zu gewährleisten ist. Ist unsere Gesellschaft dieser Gefahr schutzlos ausgeliefert?

Darüber diskutiert am Sonntag, dem 21. April 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" eine hochkarätige Expertenrunde (Teilnehmer stehen noch nicht fest).

"im ZENTRUM" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

