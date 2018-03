Spindelegger: "Mutige Serbien-Kosovo Einigung ist wichtiges Befreiungssignal für gesamte Region"

Win-Win-Ergebnis muss nun rasch zum Wohle der Bevölkerung umgesetzt werden. EU muss eigenes Versprechen einlösen. Win-Win-Ergebnis muss nun rasch zum Wohle der Bevölkerung umgesetzt werden. EU muss eigenes Versprechen einlösen.

Wien (OTS) - Erfreut zeigte sich Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger in einer ersten Reaktion auf die Nachricht über die heutige Einigung zwischen Serbien und dem Kosovo über die Normalisierung ihrer Beziehungen. "Dies ist ein wahrlich historischer Schritt. Meine Hochachtung gilt den beiden Verhandlungsführern, aber auch dem unermüdlichen Einsatz von der Hohen Vertreterin Catherine Ashton. Damit ist es nun gelungen, den Grundstein für die weitere Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo zu legen. Das ist eine "Win-Win" Entscheidung. Es gibt keine Verlierer, sondern nur Sieger, insbesondere die Menschen im Kosovo."

Der Vizekanzler beglückwünschte die Vertreter aus Belgrad und Pristina, allen voran die beiden Premierminister, Thaci und Dacic und ihre Teams sowie den serbischen Vizepremier Vucic, die mit diesem auch für Europa bedeutenden Verhandlungsergebnis trotz "heftigen innenpolitischen Gegenwindes unter Beweis gestellt haben, dass ihnen eine gesicherte friedliche Entwicklung und die Zukunft ihrer Bürgerinnen und Bürger wichtiger sind als kurzfristige parteipolitische Interessen oder populistische Parolen. Nun gilt es, das Vereinbarte rasch und nachhaltig in die Realität umzusetzen, damit auch die Bürger diesen Fortschritt zu spüren bekommen und insbesondere die serbische Volksgruppe Gewissheit über ihre Sicherheit und ihre Zukunft im Rahmen des jungen kosovarischen Staates hat. Ich rufe alle verantwortungsvollen politischen Kräfte im Kosovo und in Serbien, ob in Regierungskoalitionen oder in der Opposition, dazu auf, das Abkommen und damit eine europäische Zukunft ihrer Länder ebenfalls klar und deutlich zu unterstützen"

Zuversichtlich zeigte sich Spindelegger auch, was die europäische Zukunft Serbiens wie auch des Kosovo betrifft, denn mit dem Übereinkommen sei der Weg für die nächsten wichtigen Etappenziele geebnet. "Die mutige Einigung Serbien-Kosovo ist ein wichtiges Befreiungssignal für die gesamte Region. Nun liegt es an uns in der Europäischen Union, unsere Versprechungen zeitnah einzulösen und -bei Vorliegen entsprechender Umsetzungsschritte - Serbien ein konkretes Datum für den Beginn von Beitrittsverhandlungen anzubieten sowie zu beginnen, mit dem Kosovo ein Stabilisierung- und Assoziierungsabkommen zu verhandeln". Bereits am kommenden Montag stelle sich beim Außenministerrat die nächste Gelegenheit, "um aus erster Hand Details über das Verhandlungsergebnis in Erfahrung zu bringen", so der Außenminister abschließend.

