Discover PHL: Philadelphia Convention & Visitors Bureau will mit neuen Websites mehr Konferenzen und internationale Touristen für die Stadt gewinnen

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Das Philadelphia Convention & Visitors Bureau (PHLCVB) gab heute den Launch der offiziellen Website für Konferenzen und internationalen Tourismus in Philadelphia, www.discoverPHL.com, bekannt. Die neue Website lässt die Dynamik der Stadt Philadelphia mit atemberaubenden Vollbild-Fotografien, vielfältigen Inhalten und einem neuen Markenimage lebendig werden und ist auf die wichtigsten Besucher Philadelphias zugeschnitten: internationale Touristen, Konferenzteilnehmer und Veranstaltungsplaner.

Das PHLCVB führte als erstes US-amerikanisches Reiseziel auch eine vollständig auf Chinesisch übersetzte Website mit Domain in China, www.discoverPHL.cn ein, außerdem eine umfassende Mobil-Website, vollständig übersetzte Versionen der Seite (Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch) und eine mobile Anwendung für die iOS-Plattform.

"Uns ist es stets ein Anliegen, der Welt die Geschichte Philadelphias zu erzählen, und discoverPHL.com gelingt genau das", erklärte Philadelphias Bürgermeister Michael A. Nutter. "Philadelphia steht auf Platz 12 der Reiseziele internationaler Besucher in den USA, und der Launch dieser neuen Online-Anwendungen ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir ergreifen, um noch mehr internationale Besucher für unsere moderne Renaissancestadt zu begeistern."

"Wir haben alles dafür getan, dass die Website und alle dazugehörigen Produkte aussagekräftig und allen Benutzern zugänglich sind", so der Präsident und CEO von PHLCVB, Jack Ferguson. "Ob Veranstaltungsplaner oder Kongressteilnehmer und internationale Besucher, unsere Webseiten dienen allen als inspirierender Ausgangspunkt dafür, Philadelphia zu entdecken."

Neue Funktionen der Website:

-- Informationen zu Tagungen. Neue Anwendungen für Veranstaltungsplaner, die Tagungen im Pennsylvania Convention Center und an anderen Standorten vorbereiten. -- Buchungen. Neue Funktion zur Buchung von Hotels, die von Booking.com unterstützt wird. Diese Funktion für Buchungen wurde aufgrund ihrer globalen Reichweite und ihrer Verfügbarkeit in 41 Sprachen und Währungen ausgewählt. -- Veranstaltungen und Informationen von Mitgliedern - PHLCVB-Mitglieder können Veranstaltungen und Angebote zur Liste hinzufügen und so auf ihre Angebote aufmerksam machen. -- Karten und Stadtführer. Über eine neue interaktive Karte können Sie Wegbeschreibungen suchen, Hotels nach Kategorien auswählen, sich Restaurants in bestimmten Stadtvierteln anzeigen lassen und vieles mehr. -- Favoriten. Sie können sich einen Account auf der Seite erstellen und Ihre Favoriten (Restaurants, Touristenattraktionen, Hotels usw.) kennzeichnen. Diese werden gespeichert und können hinterher jederzeit, auch von einem Mobilgerät aus, abgerufen werden.

MMGY Global, eines der weltweit größten Marketingunternehmen, hat an der Entwicklung der Seite discoverPHL.com mitgewirkt. Das Unternehmen ist auf digitale Reiseprogramme und Website-Entwicklung für weltweite Tourismusmarken spezialisiert.

Kontakt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7b243509 Khaila Edward +1-215-636-3412 Khaila @ discoverPHL.com

Web site: http://www.discoverphl.com/