Neues Volksblatt: "Affront" von Markus EBERT

Ausgabe vom 20. April 2013

Linz (OTS) - Eines ist wohl unbestritten: Das Bundesland Oberösterreich steht gut da - nicht nur im nationalen Vergleich. Vermutlich kommt das auch daher, dass man den Wettbewerb nicht scheut, und zwar den Wettbewerb mit den besten Region der Welt. Als wirtschaftlich führendes und als wirtschaftlich gut aufgestelltes Bundesland ist Oberösterreich auch um eine eigene Ausbildungsstätte für Mediziner bemüht. Geschlossen kämpfen alle relevanten Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft für dieses Ziel, das nächste Woche auch den bundespolitischen Spitzen in Wien als notwendig verdeutlicht werden soll. Dass der Wissenschaftsrat als beratendes Gremium für Politik und Universitäten dem Vorhaben für eine Medizin-Fakultät an der Johannes Kepler Universität negativ gegenübersteht, ist zur Kenntnis zu nehmen. Abgesehen von einem gebürtigen Oberösterreicher sind in diesem Gremium wissenschaftliche Kapazunder aus allen möglichen Fachrichtungen nationaler und internationaler Herkunft vertreten. Warum diese gewiss respektablen Persönlichkeiten das oberösterreichische Vorhaben derart abkanzeln wie in ihrer jüngsten Stellungnahme, ist daher umso unverständlicher. Indirekt anzumerken, in Oberösterreich könne man nicht rechnen ("...die tatsächlichen Kosten deutlich zu niedrig angesetzt..."), ist jedenfalls ein Affront gegenüber allen, die hierzulande ihre Kompetenz in den Dienst einer Med-Fakultät stellen.

