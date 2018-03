Lopatka: "Wir stehen hinter den österreichischen Unternehmen in Ungarn!"

Rechtssicherheit schafft Wachstum und Arbeitsplätze

Budapest (OTS) - Konkrete Problemfälle in den Bereichen Landwirtschaft, Banken und Abfallwirtschaft standen im Mittelpunkt des Gesprächs von Staatssekretär Reinhold Lopatka mit dem ungarischen stellvertretenden Staatssekretär Gergely Pröhle in Budapest. "Die gemeinsame Frage kann nur sein: wie schaffen wir in der Region Wachstum und Arbeitsplätze? Unsere Antwort ist: mit Ausbildung, Wettbewerb und vor allem Rechtssicherheit. Grundvoraussetzung für ein gutes Investitionsklima ist Rechtssicherheit. Das haben wir gemeinsam mit Staatssekretär Pröhle festgestellt!", erklärte Lopatka.

Mehr als 450 österreichische Unternehmen sind in Ungarn tätig und sichern rund 80.000 Arbeitsplätze in unserem Nachbarland. Die Exporte nach Ungarn in der Höhe von fast 4 Milliarden Euro zeigen die Dynamik in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Ungarn ist ein wichtiger regionaler Standort für österreichische Unternehmen. Durch verschiedene Maßnahmen der ungarischen Regierung ist es zuletzt zu massiven Beeinträchtigungen von österreichischen Unternehmen, Banken und Landwirten gekommen. "Die österreichischen Firmen sind partnerschaftlich und langfristig tätig, nicht als Spekulanten. Daher bedaure ich auch Pauschalverurteilungen wie sie von ungarischer Seite vorgenommen wurden", betonte der Staatssekretär.

Um die Zusammenarbeit in der Region zu verstärken, wurde vereinbart, die Zentraleuropäische Initiative voranzutreiben, in der Österreich 2014 nach Ungarn den Vorsitz übernehmen wird.

