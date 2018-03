KLAFS-Spa Night in Wien: Der illustre Branchentreff

Wien (OTS) - KLAFS, der Marktführer für Wellness und Spa mit Firmenzentrale im Bezirk Kitzbühl, lud in Wien zum illustren Branchentreff. Über 80 Architekten und Planer überzeugten sich bei der "Spa Night" im Flagshipstore davon, dass KLAFS der Garant für Wellness und Spa auf höchstem Niveau ist.

Der Einladung der KLAFS-Geschäftsführer Monika Kober und Jürgen Klingenschmid sowie Verkaufsleiter Andreas Poschalko zu diesem besonderen Branchentreff sind auch viele Prominente gefolgt, unter anderem Teppichhändler Omar Besim, Richard Schweger, Gründungsmitglied von BGS sowie Rechtsanwalt Dr. Heinz Meller und Top-Winzer Franz Reinhard Weninger.

Bei Produkt-Design-Awards zählt KLAFS seit Jahren zu jenen Unternehmen, die ganz oben auf den Siegerlisten stehen. Die Sauna Pure wurde mit dem IF Product Design Award ausgezeichnet und die Designsauna Casena beim Plus X Award zum "Besten Produkt des Jahres" gekürt.

Ob man im Pariser Ritz bucht, im Hotel Werzer Resort am Wörthersee oder im Sans Souci in Wien relaxt, allenorts trifft man auf KLAFS. 80 Mitarbeiter KLAFS bilden in Österreich ein flächendeckendes Vertriebsnetz und sorgen für Rundum-Service von der Grobkonzeption bis zur Inbetriebnahme.

